عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعلم فلسطين

علا الفارس بإطلالة عفوية على إنستجرام

صدى البلد

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة ومميزة؛ وأبدى متابعوها إعجابهم بها في التعليقات.


تفاصيل إطلالة علا الفارس

 

ارتدت علا الفارس تي شيرت باللون الأبيض نصف كم وعليه علم فلسطين، وهو ما أبرز من اناقتها.


واختارت  علا الفارس أن تترك خصلات شعرها منسدلا عبر ظهرها وكتفيها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

بـ أبيض شفاف.. إطلالة جذابة لـ هيدي كرم على إنستجرام

شاهد| إطلالة جذابة لـ إليسا عبر إنستجرام


واكتفت علا الفارس بوضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والآي لاينر الأسود؛ لتبرز جمال عينيها، وتبرز من جمال ملامحها
 

ولم تتكلف علا الفارس  في ارتداء الإكسسوارات ؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة مميزة وناعمة.
 

معلومات عن حياة علا الفارس

 

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.


وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.
 

مسيرة علا الفارس العملية

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الصورة التي تبرز  تفاصيل إطلالتها..

علا الفارس إطلالة علا الفارس حياة علا الفارس مسيرة علا الفارس اخبار نجوم الخليج صور مشاهير انستجرام

موضوعات متعلقة

بعباءة لافتة.. علا الفارس تشارك متابعيها إطلالة جديدة على إنستجرام

بالكمامة.. علا الفارس بإطلالة جذابة على إنستجرام

بالأحمر.. علا الفارس تبرز جمالها على إنستجرام

بعباءة بيضاء.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة

ترشيحاتنا

تسريع مقاطع الصوت.. واتسآب يتيح ميزة خارقة لجميع المستخدمين

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

صحتك في خطر .. 10 عادات غذائية خاطئة تسبب أمراضا قاتلة

الزراعة: توريد 3 مليون طن قمح حتى الأن| فيديو

السياحة والأثار: تطوير 95% من مسار العائلة المقدسة

شوفتها بتخوني في الحلم .. حبس المتهم بالشروع فى قتل زوجته بشبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

تحرش وتصريحات جريئة.. رانيا يوسف قد تواجه الحبس والغرامة لهذه الأسباب

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020-2021

مستشفى النجوم: أول تعليق من شريف الدسوقى .. وتطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

نبأ عاجل.. الخارجية السودانية تعلن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة

رطوبة وحرارة.. الأرصاد: منخفض موسمي يضرب البلاد ويستمر حتى نهاية الصيف

طرد وكيل وزارة الزراعة بسوهاج من اجتماع برلماني.. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية يهدي السيسي وسام الاستحقاق.. صور

بـ 4 فئات .. نيسان تطرح موديل 2022 من صني بالسوق المحلى .. صور

القوى والمثير للجدل .. وفاة ماكس موسلي أشهر رئيس للاتحاد الدولي للسيارات فيا

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ