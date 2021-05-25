بمشاركة مصرية..انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والتحول الرقمي"

انطلقت فعاليات "تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى" رسميًا خلال الحفل الختامى للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنهم: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يأتي ذلك بهدف إعداد كوادر مؤهلة في المجال التقني والإسراع في عملية التحول الرقمي، تنطلق فعاليات التحدي في مصر وكينيا والمغرب وتونس وأوغندا اليوم 25 مايو 2021، يليهم نيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا في الربع الأخير من العام، ويوجه التحدي إلى قارة أفريقيا بأكملها عبر الإنترنت مع الأخذ في الاعتبار إمكانية انضمام المشاركين إلى انشطة التحدي من الدول الأخرى.

ويعد تحدي "إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" هو برنامج لبناء وتبني قدرات طلاب الجامعات وأصحاب الشركات الناشئة من ذوي الأفكار المبدعة، وذلك في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات ذات الصلة، حيث يوفِّر البرنامج للمشاركين التدريب وورش العمل، كما يقدم لهم كل ما يحتاجونه من دعمٍ فني ولوجستي، بعد أن يتلقى المشاركون التدريب، يتنافسون في النهائيات المحلية، وبعد ذلك يتأهل الفائزون من كل دولة لدخول النهائيات الإقليمية، والتي تُعقد سنويًا ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

يهدف التحدي بشكلٍ أساسي إلى بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمجالات ذات الصلة لطلاب الجامعات ورجال الأعمال الشباب في مختلف البلدان في إفريقيا، ومساعدة أفضل مشاريع التخرج والشركات الناشئة لتكون جاهزة للاستثمار، وتطوير بيئة الإبداع وريادة الأعمال وخلق شبكة ربط لدعم حركة التحول الرقمي في أفريقيا.

وهذا ويعتبر مجمع معرفي يقوم بتقديم ورش عمل ومحاضرات ومصادر تعلُّم عبر الإنترنت لمجتمع إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في أفريقيا والوطن العربي، إلى جانب حلقات النقاش، ومقابلات وأنواع أخرى من المحتوى عبر الإنترنت لمساعدتهم على بدء حياتهم المهنية في هذه المجالات، والتعرف على المسارات الوظيفية المتوقعة وموارد وأدوات مفيدة لهم في حياتهم المهنية، بجانب الاستماع إلى قصص نجاح المهندسين والمطورين الأفارقة العاملين في شركات التكنولوجيا العملاقة وكيفية متابعة خطواتهم والاستفادة منها.

يأتي التحدي ليتوافق مع التوجه العالمي للاهتمام واستغلال التكنولوجيا بشكل أكبر في شتى مجالات الحياة، حيث أحدثت تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة تحولاً في المجتمعات على مدار الثلاثين عامًا الماضية، ولعبت التقنيات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي دورًا أساسيًا في تطور العديد من المجالات المتعلقة بالعلوم التطبيقية والهندسة والصحة والنقل، وهناك موجة جديدة من التقدم التكنولوجي تخلق فرصًا جديدة، وتختبر قدرة الحكومات على الاستفادة من مزايا هذا التقدم، وأيضًا توفر هذه الابتكارات عددًا كبيرًا من الفرص للدول الأقل نموًا من أجل الاستفادة من الأسواق الجديدة والمتغيرة.