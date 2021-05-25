عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن موعد نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

كأس خادم الحرمين
كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-2021، بين فريقي التعاون والفيصلي.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المباراة ستقام يوم الخميس المقبل بين التعاون والفيصلي، بحضور جماهيري، مشيرًا أن تذاكر المباراة الموحدة ستكون مجانية.

وتأهل الفيصلي للمباراة النهائية بعد فوزه على النصر في دور نصف النهائي بهدف نظيف، فيما حجز التعاون مقعدًا في النهائي بفوزه على الفتح بثلاثية في المربع الذهبي.

وسيتأهل الفائز من مباراة يوم الخميس للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

يذكر أن الهلال حامل اللقب قد ودع البطولة من الدور الأول على يد الفتح.

ترشيحاتنا

السياحة والأثار: تطوير 95% من مسار العائلة المقدسة

شوفتها بتخوني في الحلم .. حبس المتهم بالشروع فى قتل زوجته بشبرا الخيمة

بعد تظاهرات البطالة.. سلطان عُمان يصدر 5 قرارات عاجلة .. تفاصيل

مصائب الهند لم تنته.. بعد الأسود والأبيض فطر أصفر يضرب البلاد

التقارب المصري الأمريكي|عضو الحزب الديمقراطي: قضايا المنطقة لا تمر إلا بالتعاون مع مصر

شوبير ساخرا: بصراحه عمرى ماشفت جدول دورى في حياتي كده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

تحرش وتصريحات جريئة.. رانيا يوسف قد تواجه الحبس والغرامة لهذه الأسباب

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2020-2021

مستشفى النجوم: أول تعليق من شريف الدسوقى .. وتطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

نبأ عاجل.. الخارجية السودانية تعلن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة

رطوبة وحرارة.. الأرصاد: منخفض موسمي يضرب البلاد ويستمر حتى نهاية الصيف

طرد وكيل وزارة الزراعة بسوهاج من اجتماع برلماني.. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية يهدي السيسي وسام الاستحقاق.. صور

بـ 4 فئات .. نيسان تطرح موديل 2022 من صني بالسوق المحلى .. صور

القوى والمثير للجدل .. وفاة ماكس موسلي أشهر رئيس للاتحاد الدولي للسيارات فيا

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ