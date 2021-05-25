الكشف عن موعد نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-2021، بين فريقي التعاون والفيصلي.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المباراة ستقام يوم الخميس المقبل بين التعاون والفيصلي، بحضور جماهيري، مشيرًا أن تذاكر المباراة الموحدة ستكون مجانية.

وتأهل الفيصلي للمباراة النهائية بعد فوزه على النصر في دور نصف النهائي بهدف نظيف، فيما حجز التعاون مقعدًا في النهائي بفوزه على الفتح بثلاثية في المربع الذهبي.

وسيتأهل الفائز من مباراة يوم الخميس للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

يذكر أن الهلال حامل اللقب قد ودع البطولة من الدور الأول على يد الفتح.