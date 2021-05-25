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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد عواد يحتفل بـ عيد ميلاد جنش

صدى البلد

هنأ محمد عواد، حارس مرمي نادي الزمالك ، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر صديقة بالفريق محمود جنش بعيد ميلاده.
 

ونشر عواد صورة له مع جنش، وعلق، قائلا: «عيد ميلاد سعيد عليك يا اخويا وان شاء الله تكون سنة خير عليك يا حبيبي».
 

ويتجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العين السخنة من أجل استكمال المعسكر الخارجي الخاص بمباريات الفريق خارج القاهرة.

ويلتقي الفريق مع الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأنهى الفريق مباراته بالإسكندرية بعد الفوز أمس على  المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة والعشرون للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق معسكرا في العين السخنة حتى موعد مباراة الإسماعيلي على أن يسافر الفريق بعدها إلى الغردقة استعدادا لمباراة الجونه في الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري  الممتاز.

وقرر الجهاز  الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مران خفيف اليوم الثلاثاء على ملعب الفندق بالإسكندرية قبل المغادرة للعين السخنة.

محمود جنش باتريس كارتيرون المصري البورسعيد الفرنسي باتريس كارتيرون حارس مرمى نادي الزمالك بطولة كأس مصر مسابقة الدوري الممتاز

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