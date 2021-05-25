كفتة في أوضة النوم يا أم نور.. فيديو لـ يوتيوبر يثير سخرية رواد التواصل

في العالم المفتوح لوسائل التواصل الاجتماعي تستطيع أن تنشر ما تريد من محتوى هادف وغير هادف، ورغم وجود محظورات تضعها هذه الوسائل أو التطبيقات لكن يظل الأهم هو غياب الراقبة الذاتية للأشخاص على من يمكن نشره من عدمه وفقًا للأعراف التي تختلف من مجتمع لآخر، وأثار مقطع فيديو سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت فيه سيدة أربعينية تدعى «أم نور» وهي تصنع «كفتة الأرز» في غرفة النوم ثم تقوم بحذف الفيديو من صفحتها بعد ساعات من انتشاره.

وظهرت اليوتوبر والتي تمتلك قناة على موقع «يوتيوب» وحساب على تطبيق «تيك توك» يتابعها فيها 26 ألف شخص وهي تجلس على طرف سرير غرفة نومها وبجاورها صينية صغيرة بها «كفة الأرز» غير المقلية، وأمامها بوتجاز محمول صغير على كرسى خشبي، تضع على أحد شعلتيه بولة بلاستيكية بها الكفة المحمرة، والأخرى بها مقلاة الزيت لتحمير باقي كمية الكفتة ذات الشكل المستطيل والمدور.

وخلال الفيديو التي تقوم ابنتها «نور» بتصوريها على الأغلب تشير إليها الأم بتصوريها أضواء تضعها على ظهر سرير غرفة النوم، قائلةً: «أنا بعمل دلوقت كفة في أوضة النوم على فكرة، وريهم يا بنتي هنا كدا فوق، النور اللي بيضىء ويطفي»، ثم تستكمل «أم نور» الفيديو وهي في حالة من المرح ردًا على مجموعة تحمل لها مشاعر كره، كما توضح: « ايه الحلاوة دي يا نور، بتعملي كفتة في اوضة النوم يا أم نور! أيوة طبعا يا جماعة، علشان اغير المفروسين اللي بغل ونار».

وتضيف «أم نور» خلال الفيديو وهي تغني: «بعمل الكفة اللي بالرز في غرفة النوم، اهو اهوا اهو، هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كدهوا، هما الطعمين علشان طعمين يعقدوا كدهوا»، مختتمةً: «جماعة كلام الناس لا بيقدم، ولا بيأخر، ومهما قالوا أو عادوا لا بيقدم ولا بيأخر، فلا يذكروا، وأنا أم نور ودمور اللي بتطبخ كفة في أوضة النوم».

أم نور تقلى الكفتة على السرير

ومن أبرز تعليقات رواد التواصل على فيديو «أم نور»، قول منى: «محدش عارفك انتي في أوضه النوم هتنامي، ولا في المطبخ بتطبخي، ولا لابسه ومتزوقه علشان عندك فرح، ولا فين مودى فين معاكى بالضبط»، وإضافة بوسي: «عندي فكره شدي البوتجاز دا فوق زي ما انتي قاعده متتحركيش اوعي تتحركي وان شالله بتاكلي احلي كفته»، ومتابعة وئام: «دا انتي اهم سبب يخلوهم يقطعو النت عن مصر 🇪🇬 كلها وضميرهم مرتاح الله يهديكى يا شيخه»، وتعليق حمادة: «انتي بتعمليها ف اوضه النوم عشان مش قادره تروحي المطبخ واكيد باب المطبخ مش بيعيديكي سيبك من الحوارات دي ومش بعييد يكون فيه جمب السرير جردل لوقت اللزوم يااوليه».

جدير بالذكر أن «أم نور» نشرت حتى الآن على صفحتها الرسمية بتطبيق «تيك توك» ما يزيد عن 100 فيديو منذ أواخر عام 2020 تدور حول يومياتها مع ابنتها وابنها وزوجها بين رقص على الأغاني الشعبية ومقالب يومية وصنع لأكلات كالمحاشي والكنافة بالكريمة وتصوير لجيرانها وتفاصيل حياتها معهم وتحلم بأن يصل متابعيها خلال الفترة القادمة على التطبيق وحده إلى 100 ألف متابع على الأقل.