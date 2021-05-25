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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هاني رمزي يوجه رسالة لـ شريف الدسوقي بعد بتر ساقه

صدى البلد

وجه الفنان هاني رمزي الدعم للفنان شريف الدسوقي بعد اجراءه عمليه جراحية أدت الي بتر ساقه. 

ونشر هاني رمزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة للفنان شريف الدسوقي وعلق قائلا: «‬‏‪صحيح عمرنا ما اشتغلنا سوى بس أنا بحبك جدا، وبدعيلك تقوم بالسلامة، وإن شاء الله ترجع لفنك ولمعجبينك اللى أنا منهم #شريف_دسوقي». 

وطمأن الفنان شريف الدسوقي متابعيه بعد إجرائه عملية جراحية أدت الي بتر ساقه.

وكتب شريف الدسوقي عبر صفحته الشخصية: "قدر الله وما شاء فعل ، الحمد لله علي كل شيء".

وكانت الفنانة بدرية طلبة اعلنت خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى صباح اليوم، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك منذ قليل. وعودته إلى منزله لبداية مرحلة التأهيل النفسي لتقبل الوضع الجديد

 

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