 مسن يحتفظ بجثة زوجته داخل منزله 12 عاما ولقاح كورونا يكشف المستور.. تفاصيل

مسن يحتفظ بجثة زوجته 12 عام

احتفظ رجل متقاعد بجثة زوجته داخل منزلهما لمدة 12 عاماً، حيث ظل يجمع هدايا الكريسماس الخاصة بها لأكثر من عقد من الزمن .

وحسب صحيفة ديلي ستار" كان أقارب المسن " دانيال مالوي" يعتقدون في بداية الأمر أنه انفصل عن زوجته "كريستينا" وأنه كان لا يريد التحدث عن ذلك الأمر، وذلك عندما كان يحتفل المسن البالغ من العمر 77 عامً بالكريسماس وحده.

ولكن في النهاية تم اكتشاف رفات " كريستينا" في منزل الزوجين في مدينة كوف ،بمقاطعة أبردين الاسكتلندية ، في 25 فبراير، بعد تغيبها عن الحضور لتلقي لقاح كورونا مما أثار الشكوك حول اختفائها الغامض.

وأدى هذا الأمر إلى إرسال الشرطة إلى عنوان الزوج المتقاعد، و تم فتح تحقيق حول اختفاء الزوجة لتكتشف الشرطة رفاتها داخل منزل زوجها المسن،

وأكدت الشرطة الأسكتلندية أن الوفاة يتم التعامل معها على أنها طبيعية وليس بها شبهة قتل ، حيث لم يتم إجراء أي اعتقالات بعد.

ويقال إنه رأى عائلته آخر مرة منذ عام وتحدث عن زوجته كما لو كانت لا تزال على قيد الحياة.

وقال أحد أفراد الأسرة للصحيفة ان الزوج كان يحضر بدونها وكان يخبر عائلته أنها سافرت مع عائلتها ، حيث نشأت.