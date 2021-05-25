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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

شاهد.. كواليس الساعات الأخيرة لشريف دسوقي قبل بتر قدمه

شريف دسوقي
شريف دسوقي

علم صدى البلد أن الفنان شريف دسوقي  لم يكن يعلم بقرار الأطباء ببتر قدمه .. 

و شهدت  الأيام الماضية تدهورًا كبيرًا في حالة قدم شريف ، وهو ما دفعه للاتصال ببدرية طلبه مساء أمس الاثنين وطلب منها نقله للمستشفى بعد أن تأثرت قدمه نتيجة الغرغرينا .

 

ودخل  الفنان شريف دسوقي غرفة العمليات لأجراء "كحت" وتنظيف لمكان الجرح من أجل وقف "الغرغرينا"، ولكن الفريق الطبي المسئول عن العملية الجراحية فوجيء بتدهور حالة قدمه والحاجة العاجلة لعملية البتر، وبالفعل تدخل الفريق الطبي وأجرى البتر على مسئوليتهم المهنية.

وامتنع شريف عن تناول الأدوية خلال الأشهر الماضية وتحديدًا بعد تعرضه لأزمة نفسيه عنيفة نتيجة ضغوط العمل وإدعاء بعض العاملين في المجال أنه مثير للمشاكل 

 وتفاقمت الأزمة عندما أصيب بجرح في قدمه أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية وأصيب بغرغرينا نتيجة مضاعفات مرض "السكر" .

 

الساعات الماضية شهدت العديد من التفاصيل والكواليس التي أحاطت العملية الجراحية الخطيرة التي أجراها في ساقة بمستشفى "الشرق الأوسط" حيث يتواجد شريف دسوقي هناك حاليًا لاستكمال علاجه بعد عملية البتر ويرافقه شقيقة طارق دسوقي والفنانة بدرية طلبة التي كانت أكثر الداعمين له خلال الأيام العصيبة الماضية.

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وطمأن الفنان شريف الدسوقي متابعيه بعد إجرائه عملية جراحية أدت الي بتر ساقه.

 

وكتب شريف الدسوقي عبر صفحته الشخصية: "قدر الله وما شاء فعل ، الحمد لله علي كل شيء".

 

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى صباح اليوم، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه،  عبر حسابها على موقع فيسبوك وعودته إلى منزله لبداية مرحلة التأهيل النفسي لتقبل الوضع الجديد.

وشاركت بدرية طلبة مع متابعيها على موقع فيسبوك أسماء الطاقم الطبي الذي أجرى العملية للفنان شريف دسوقي، قائلة:" شكرا لكل الناس اللي وقفت مع شريف دكتورة أمل النجار دكتور سامي زقيلح اللي عمل العملية..  شكرا إسلام صلاح اللًي مسبهوش لحظة شكرا يا نور السيد دكتور أشرف زكى والأستاذة نهال عنبر وزميلنا مصطفى درويش وأستاذ جمال العدل".

 

واستطردت:" بطمن حبايب شريف إنه خرج من المستشفى وهيبدأ في مرحلة (التأهيل النفسي)  علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله.

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