صلاح حليمة: مصر تلعب دوراً محوريا في الملف الأمني في إفريقيا

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن دور مصر في التنمية في تنزانيا بصفة خاصة له خصوصية و له أهمية منفردة، موضحا أن تنزانيا إحدى دول حوض النيل الذي يمتد على مجري نهر النيل الأبيض و هى دولة منبع.

وأعلن " حليمة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " تن نيوز" المذاع على قناة " تن “ :” العلاقات بين مصر وتنزانيا تتسم بالتعاون و المصالح المشتركة و التي يجب ان يحتذى بها باعتبارها تجربة ناجحة يمكن أن يستفاد منها فيما يتعلق بعلاقات بين دول المنبع و دول المصب تقوم على أساس المصالح المشتركة و التعاون و تجنب أى ضرر جسيم لأى طرف من الأطراف.

وأضاف نائب رئيس المجلس المصري للشئون الافريقية، أنه لا شك أن الملف الأمني مصر تلعب فيه دوراً محوارياً، و نحن نجد مصر لها دور في قوات حفظ السلام الموجودة في مالي، و كان لها أدوار تاريخية في دول اخرى، منوهاً إلى أن مصر تلعب دور محوري في مكافحة الأرهاب و الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر و اللاجئين و الهجرة غير الشرعية فيما يتعلق بالمناطق التي تواجه هذه التحديات.



و أشار إلى أن مصر لها دور كبير أيضاً فيما يتعلق بجانب الأزمة الليبية ، لمكافحة الإرهاب و المنظمات المتطرفة ، وموقفها الواضح ضد التدخلات الخارجية و التواجد الأجنبي، والمحافظة على وحدة و سلامة الأراضي الليبية .