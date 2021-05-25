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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صلاح حليمة: مصر تلعب دوراً محوريا في الملف الأمني في إفريقيا

صلاح حليمة
صلاح حليمة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية،  إن دور مصر في التنمية في  تنزانيا بصفة خاصة له خصوصية و له أهمية منفردة،  موضحا أن تنزانيا إحدى دول حوض النيل الذي يمتد على مجري نهر النيل الأبيض و هى دولة منبع.

 

وأعلن " حليمة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " تن نيوز" المذاع على قناة " تن “ :” العلاقات بين مصر وتنزانيا  تتسم بالتعاون و المصالح المشتركة و التي يجب ان يحتذى بها باعتبارها تجربة ناجحة يمكن أن يستفاد منها فيما يتعلق بعلاقات بين دول المنبع و دول المصب تقوم على أساس المصالح المشتركة و التعاون و تجنب أى ضرر جسيم لأى طرف من الأطراف.

 

وأضاف نائب رئيس المجلس المصري للشئون الافريقية،  أنه لا شك أن الملف الأمني مصر تلعب فيه دوراً محوارياً،  و نحن نجد مصر  لها دور في قوات حفظ السلام الموجودة في مالي، و كان لها أدوار تاريخية في دول اخرى، منوهاً إلى أن مصر تلعب دور محوري في مكافحة الأرهاب و الجريمة  المنظمة والاتجار بالبشر و اللاجئين و الهجرة غير الشرعية فيما يتعلق بالمناطق التي تواجه هذه التحديات.


و أشار إلى أن مصر لها دور كبير أيضاً فيما يتعلق بجانب الأزمة الليبية ، لمكافحة الإرهاب و المنظمات المتطرفة ، وموقفها الواضح ضد التدخلات الخارجية و التواجد الأجنبي، والمحافظة على وحدة و سلامة الأراضي الليبية .

مصر إفريقيا تنزانيا الأمن اخبار التوك شو

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