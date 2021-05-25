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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك يهاجم تعديل جدول الدوري

صدى البلد

علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق على تعديل جدول مسابقة الدوري المصري، وذلك بعد تأجيل تصفيات مونديال ٢٠٢٢ من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكتب عبر حسابه بموقع «تويتر»، قائلا: «أيوة بردو إية المناسبة أن الزمالك يلعب كل الماتشات دي ورا بعض كدة، وليه تحط الكاس في النص كمان، وليه المنافس أما يرجع يلعب تكون الماتشات أهميتها بتقل بالنسبة للفرق اللي هتلعب اللي ممكن يبقي ضمنه البقاء أو مش هياخدو مركز في الـ4 المهم نسكت أصحاب الواء واء ونخلص».

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، إجراء بعض تعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز.

وشملت التعديلات مواعيد بعض مباريات الجولات ٢٣ و٢٤ و٢٥ فى المسابقة المحلية.

كما حددت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة مواعيد مباريات كاس مصر خلال الفترة من ٣١ مايو الجاري وحتي ٧ يوليو المقبل.

 

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