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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جولات مهمة لكرم جبر في السعودية|مجمع كسوة الكعبة والمسجد النبوي الشريف أهمها

جانب من زيارة كرم
جانب من زيارة كرم جبر للملكة العربية السعودية

سافر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد عبدالله القصبي، وذلك للتباحث حول رؤى تعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة والرياض في المجال الإعلامي وتطويره.

كرم جبر يلتقي وزير الإعلام السعودي

إشادة بإنجازات الرئيس السيسي

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم لمصر والمنطقة كلها إنجازات كبيرة وغير مسبوقة في فترة قصيرة جداً، مشيدا بالعلاقات التي تربط الزعيمين العربيين الكبيرين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف آل الشيخ خلال لقاءه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن من القضاء على كل الأزمات التي كانت تعاني منها مصر حين تسلم السلطة مثل طوابير الخبز والمواد التموينية والمواصلات وغيرها.

وأشار إلى أنه التقى الرئيس السيسي في آخر زيارة له لمصر، وأنه لقى حسن لقاء استقبال وترحيب من الرئيس السيسي، موضحا أن المشروعات التي شهدها وزارها في مصر تثبت الإرادة والعزيمة والتصميم والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة وتنفيذها فى زمن قياسى، رغم التحديات.

كرم جبر: لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحل القضية الفلسطينية

ضرورة الترابط العربي

ومن جانبه أشاد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط مصر والسعودية، مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسي للإعلام دائما هي التأكيد على ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية، والعمل على وحدة الصف وإبراز الجوانب الإيجابية والابتعاد عن اسباب الخلاف، وأن يمد الإعلام جسور التشاور والتواصل والحوار وتبادل الرؤى في مختلف القضايا التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومساندة القضايا العربية والاسلامية بما يقرّب بين الدول والشعوب.

 

وزير الإعلام السعودي في مصر

أكد وزير الإعلام المكلف د/ ماجد عبد الله القصبي خلال لقاءه كرم جبر، أنه سيحضر إلى مصر قريباً على وفد من رجال الأعمال السعوديين لبحث المشروعات المشتركة بين البلدين وإعطاء دفعة قوية تساهم في خدمة اقتصاد الدولتين، مؤكداً أن مصر شريك وحليف للمملكة ولابد من تعزيز العلاقات معها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية، وأن تكون هناك برامج مشتركة بين البلدين.

وقال القصبي أن الرياض تكن كل الاحترام والتقدير لمصر ورئيسها وشعبها، بسبب دورها البارز في خدمة القضايا العربية، وأيضا لدور المعلمين المصريين في تعليم السعوديين، مشيرا إلي أن مصر الآن تمر بمرحلة بناء ونهضة شاملة وتنفذ خطة طموحة يتولاها الرئيس السيسي بنفسه ويعاونه فريق كفء من الوزراء والمسئولين.

وأبدى القصبي رغبته في فتح مجالات التعاون المشترك بين وسائل الإعلام في الدولتين، وأن تتوحد جهودهما لخدمة القضايا التي تهم العالم العربي والإسلامي، وتنفيذ شراكة استراتيجية بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، وبناء علاقات مؤسسية واضحة.

خلال زيارته للسعودية.. رئيس الأعلى للإعلام يشيد بتقنيات مجمع كسوة الكعبة المشرفة

مجمع كسوة الكعبة

زار الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري ، مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، واستمع لشرح مفصل من القائمين على المجمع لمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة والأقسام والمعدات والآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة في المجمع، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من العناية والاهتمام من قيادة المملكة العربية السعودية.

وأشاد جبر بالتطور والتقدم الكبير الذي لمسه في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وما يتضمنه من إمكانات وآليات تقنية حديثة تعمل بدقة متناهية في مختلف مراحل صناعة وحياكة ثوب الكعبة المشرفة، مبدياً إعجابه بما توليه قيادة المملكة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات جليلة لقاصديهما.

 

معرض عمارة الحرمين الشريفين

كما وزار الكاتب الصحفي كرم جبر، معرض عمارة الحرمين الشريفين، وتجول في قاعاته، واطلع على أهم المقتنيات القديمة والحديثة التي يحتويها من المجسمات والصور التي تحاكي عمارة الحرمين الشريفين والتوسعات التي شهدها.

 

المسجد النبوي والمتحف الدولي للسيرة النبوية

شملت زيارة الكاتب الصحفي كرم جبر في المملكة العربية السعودية، التوجه إلى المسجد النبوي الشريف، والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية التابع لرابطة العالم الإسلامي بالمدينة المنورة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المتحف الدكتور سعيد بن عبدالله القرشي عن محتوى المتحف.

وأعرب جبر عن إعجابه بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ الدين الإسلامي ونقله بصورته الصحيحة والواضحة لجميع دول العالم قاطبة، مثمنًا لرابطة العالم الإسلامي هذا المشروع الذي يضاف لمبادراتها العالمية الأخرى .

 

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كرم جبر الكاتب الصحفي كرم جبر المملكة العربية السعودية السعودية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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