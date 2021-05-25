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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة

نشرة المرأة والصحة: نصائح للوقاية من السكري بعد أزمة شريف دسوقي.. والفطر الأصفر يضرب الهند

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي: 

 

نشرة المرأة والصحة 

لماذا توصف بذرة الخوخ بالقاتلة؟ وهل حقا تسبب الوفاة؟
 

لماذا توصف بذور الخوخ بالقاتلة؟ وهل جميع بذور الخوخ تحتوي على مادة مسممة ، تعتبر المادة الكيميائية الخطرة الموجودة في بذور الفاكهة ذات النواة تسمى أميجدالين، وهذه المادة يمكن أن تحدث تسمم .

 

بعد أزمة شريف دسوقي.. عميد معهد القلب السابق يقدم نصائح للوقاية من السكر


بعد تعرض الفنان شريف الدسوقي لبتر القدم، نتيجة لإصابته بالقدم السكري ،

وكشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق عن النواهي واللاءات العشر للتغذية الصحية ،وهى عبارة عن تلخيص مقالة الحائز على الجائزة الأمريكية، بروف أسامة حمدي. لتجنب مرض السكر والكولسترول.

 

أبرزها الثوم والصبار..علاجات تينيا الرقبة من مطبخك
 

علاج تينيا الرقبة من العلاجات السريعة التى يبحث عنها الكثيرون إليك أسباب ظهور تينيا الجلد  وعلاج تينيا الجلد بالأعشاب من الصيدلية اختاري الوصفة التي تناسبك و ابدئى فى تجربتها  

 

كيفية الحفاظ على صحة النساء بعد سن الخمسين .. 7 نصائح غذائية
 

يتطلب الحفاظ على صحة النساء بعد سن الخمسين بعض الجهد البسيط لتتمكن كل واحدة من العيش حياة جيدة بدون التعرض للأمراض الشائعة في هذا العمر كالضغط والسكرى وهشاشة العظام.

 

طرق تكثيف الشعر في أسبوع واحد
 

يمكن لبعض الزيوت والخلطات أن تضمن لك تكثيف الشعر والشعور بالتحسن في أسبوع واحد، وهو أمر يحتاج إلى بعض الصبر والاستمرار على الوصفات حتى نضمن النتائج المرجوة.

 

فوائد الباذنجان .. 7 مزايا صحية أبرزها الوقاية من مشاكل الهضم والسرطان
 

يعد الباذنجان من الأطعمة التي لانعرف عنها الكثير فبالرغم من رخص ثمنه إلا أن فوائد الباذنجان كثيرة جدا ولا تقتصر فقط على علاج الأنيميا كما يعتقد البعض.

 

مصائب الهند لم تنته.. بعد الأسود والأبيض فطر أصفر يضرب البلاد
 

تواجه الهند خطر الفطر الأصفر الذي يعد أكثر خطورة الفطرين الأسود والأبيض وذلك خلال انتشار موجة السلاسلة الجديدة لفيروس كورونا بالهند.

 

صحتك في خطر .. 10 عادات غذائية خاطئة تسبب أمراضا قاتلة
 

هناك العديد من العادات الغذائية الخاطئة  التي يفعلها المصريون تسبب الإصابة بالأمراض، وفي السطور التالية سوف نقوم بذكر أبرز العادات الغذائية التي يرتكبها المصريون بشكل يومي.

نشرة المرأة والصحة بذرة الخوخ علاج مرض السكري علاجات تينيا الرقبة صحة النساء بعد سن الخمسين تكثيف الشعر مشاكل الهضم والسرطان الهند

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