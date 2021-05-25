الأمين العام لـ حزب الله: راقبت ما حدث في فلسطين وكنت غائبا بسبب مرضي

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، أنه كان يراقب ما يحدث في فلسطين لحظة بلحظة، وكان غائبًا خلال الفترة الماضية بسبب مرضه.

وقال نصرالله في كلمة له مساء اليوم، إن قادة حركات المقاومة الفلسطينية وقادة أجنحتها العسكرية كانوا متألقين في المعركة الأخيرة، مضيفًا: "بتنا من الآن نحتفل في أغسطس بانتصارين عظيمين 25 أغسطس 2000 و21 أغسطس 2021 الانتصار في غزة".

وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني أنه ومنذ اللحظة الأولى للأحداث في غزة كان يتابع آخر التطورات مع إخوانه في لبنان وخارجه، مضيفًا: "نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين".

وصرح نصر الله بأن انتصار عام 2000 صنعه الشعب اللبناني والمقاومة وهو نتيجة تراكم تضحيات حركات وأحزاب وطنية.

وأشار إلى أن التحرير الذي أنجز في 25 مايو في لبنان ليس نتاج تضحيات حزب أو طرف واحد ولكن هو تراكم لسنوات كثيرة من المقاومة.