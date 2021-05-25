بعد تتويجه بطلًا للدوري الفرنسي.. كريستوف جالتييه يعلن رحيله عن تدريب ليل

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق ليل، رحيله عن تدريب الفريق وذلك عقب تتويجه ببطولة الدوري بيومين فقط.

وأكد جالتييه في تصريحات لصحيفة “ ليكيب” الفرنسية أنه تحدث مع رئيس النادي وأخبره بعدم استمراره في منصبه بعد التتويج ببطولة الدوري الفرنسي.

وقاد جالتييه فريق ليل، لتحقيق لقب بطولة الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 10 سنوات متفوقًا على فريق باريس سان جيرمان بفارق نقطة وحيدة.

وتولى جالتييه تدريب فريق ليل عام 2017، ليقودهم لتجنب الهبوط ذلك الموسم، وتحقيق المركز الثاني في موسم 2018-2019، قبل التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وبحسب التقارير الصحفية، فأن جالتييه اقترب من تدريب فريق نيس الفرنسي، في ظل وجود مفاوضات أيضًا من نادي نابولي الإيطالي للحصول على خدماته.