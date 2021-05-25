خالد عكاشة: مصر نجحت في وضع حلول سريعة لوقف العدوان على غزة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأراضي الفلسطينية شهدت مؤخرا أزمة كبيرة و اشتعال الأوضاع نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف خالد عكاشة في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" مصر لديها إلمام بتفاصيل كثيرة حول العديد من القضايا في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ".

وتابع خالد عكاشة:" بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، مصر كانت متواجدة على الأرض في فلسطين من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان على قطاع غزة ".

واكمل خالد عكاشة :" معادلة الأمن والاستقرار في الاقليم بأكمله ربما تكون مهددة بسبب استمرار اعمال العنف والعدوان على قطاع غزة ".

ولفت خالد عكاشة “ إلى أن مصر سعت للوصول إلى حلول سريعة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وهذا ما نجحت مصر في تحقيقه بالفعل، واهم مفتاح من مفاتيح مصر هوي حصولها على ثقة مطلقة من السلطة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي ”.



