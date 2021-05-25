علي معلول يشارك في مران الأهلي بالدوحة
شارك علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب جامعة قطر «3» بقطر، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة نهضة بركان المغربي على كأس السوبر الإفريقي.
وجاءت مشاركة معلول في تدريبات الأهلي الجماعية بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي، مع المشاركة في جزء من التدريبات الجماعية خلال وجود الفريق في جنوب إفريقيا قبل مباراة صن داونز، فيما شارك اليوم في التدريبات الجماعية كاملة.
وكان معلول قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، واطمأن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، على حالة اللاعب وجاهزيته للوجود مع الفريق بعد الالتئام الكامل في موضع إصابته.
ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان في السابعة مساء يوم الجمعة بتوقيت الدوحة (السادسة بتوقيت القاهرة) على ملعب السد، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على منافسه المغربي، والتتويج باللقب السابع في بطولة السوبر الإفريقي.