صالة برج العرب تستضيف نصف نهائي دوري السوبر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل، مواعيد مباريات الدور قبل النهائي لدوري السوبر.

وتقرر أن تقام المواجهات في دور نصف النهائي على صالة برج العرب بالإسكندرية.

جاءت المواعيد كالتالي:

الأحد ٦ يونيو .. الاتحاد والأهلي الساعة ٦

الزمالك والجزيرة الساعة ٨:٣٠ مساء

الثلاثاء ٨ يونيو .. الزمالك والجزيرة الساعة ٦ مساء

الاتحاد والأهلي الساعة ٨:٣٠

الخميس ١٠ يونيو .. الأهلي والاتحاد الساعة ٦ مساء

الجزيرة والزمالك الساعة ٨:٣٠ مساء

السبت ١٢ يونيو .. الجزيرة والزمالك الساعة ٦ مساء

الأهلي والاتحاد الساعة ٨:٣٠ مساء

الإثنين ١٤ يونيو .. الاتحاد والأهلي الساعة ٦ مساء

الزمالك والجزيرة الساعة ٨:٣٠ مساء