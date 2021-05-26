حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء5/26 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع؛لذلك إليكم توقعات الأبراج لـ حظك اليوم الأربعاء 26 مايو 2021، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



برج الحمل

لا تجعل أحد يحاول إحباطك أو دفعك للتراجع عن تحقيق أهدافك، كما عليك أن تحترم رؤسائك فى العمل وتتبع قواعدهم حتى تنال رضاهم.



يجب أن تنتبه لصحتك وتتابع مع طبيبك الخاص آخر تطورات حالتك الصحية، ولا تتكاسل عن إجراء الفحوصات الطبية الدورية



برج الثور

حاول أن تمنح شريك حياتك مساحته الخاصة دون محاولات فرض الوصاية واعتنى بصحتك ولا تتجاهل ما تشعر به من آلام

برج الجوزاء

ستحصل على فترة هدوء تجلس فيها وتسترخى وتجنى ثمار جهودك خاصة وأن إدمانك على العمل جعلك تنسى نفسك وصحتك

برج السرطان

اليوم مثالى تستطيع إقناع من حولك بوجهات نظرك، وستكون قادرًا على تقديم حلول مبتكرة لمن حولك سواء فى العمل أو فى إطار عائلتك وأصدقائك، وسوف يلجأ الناس إليك للحصول على مساعدتك.

برج الأسد

ََتشعر برغبة ملحة في الحصول على عمل بعد فترة انقطاع بسبب ظروف خارجة عن إرادتك، الأمر الذي أثر سلبيًا على وضعك المهنى، وهو ما يجعلك في حاجة ملحة لتعويض ما فاتك

برج العذراء

يتوقع لمولود برج العذراء خلال الفترة المقبلة، تغييرات إيجابية على المستوى المهنى وحصولك على فرصة عمل مميزة أكبر من طموحاتك

برج الميزان

تحاط بحالة من الحب والاحترام من جانب زملائك في العمل، وهو ما يثير غيرة أحد الأشخاص المحيطين بك، لذلك كن حذرًا من محاولة تشويه صورتك التي قد يكون مدفوعًا إليها بسبب مشاعر الغيرة التي تسيطر عليه.



برج العقرب

شعر بانجذاب تجاه أحد الأشخاص المحيطين بك، وهو ما يدفعك للقيام ببعض التصرفات في محاولة منك للفت نظره

برج القوس

لا تحاول في الطريق الصعب، وإذا كنت تحاول جاهداً تحقيق أهدافك العملية فلا تسير في طريق يبدو لك صعباً ومرهقاً ونتائجه غير مضمونة.



برج الجدي

عليك بالاهتمام بمشروباتك الصحية، وتناول سوائل دافئة وعصائر طبيعية هي كل ما تحتاجة خلال هذه الفترة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لذا اهتم بصنع العصير الخاص بك بنفسك.



برج الدلو

ابدأ يومك بشكل صحي واتبع العادات الصحية المفيدة سواء بلعب الرياضة البسيطة في المنزل، أو تناول الغذاء الصحي من فواكه وخضراوات