أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا .



وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" المنوط به الحديث عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز هو الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد فقط ونحترم رغبتهم ".

واضاف :" ندعو لـ الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل، ودلال عبد العزيز لها بصمات عظيمة في دعم الفنانين بشكل كبير ".



وأضاف أشرف زكي:" دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم سباقين في دعم أي زميل أو فنان يقع في مشكلة او ازمة مالية او صحية ".