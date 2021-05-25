عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا .


وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"  المنوط به الحديث عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز هو الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد فقط ونحترم رغبتهم ".

واضاف  :"  ندعو لـ الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل، ودلال عبد العزيز لها بصمات عظيمة  في دعم الفنانين بشكل كبير ".


وأضاف أشرف زكي:" دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم  سباقين في دعم أي زميل أو فنان يقع في مشكلة او ازمة مالية او صحية ".

دلال عبد العزيز اشرف زكي نقابة التمثيليين دلال عبدالعزيز وسمير غانم اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

ثروته مليار دولار..تعرف علي أصغر ملياردير في عالم العملات الرقمية

عمر البشير: لا أخشى تسليمي إلى المحكمة الجنائية الدولية

نفرض إرادتنا .. أحمد موسى: متوقع دعوة الرئيس السيسي لزيارة تركيا في المستقبل

موسيماني: أمامنا مهمة صعبة فى الدوحة علينا إنجازها الجمعة المقبل

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

 مسن يحتفظ بجثة زوجته داخل منزله 12 عاما ولقاح كورونا يكشف المستور.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

مفيش جديد.. المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أحمد شوبير يشن هجوما ناريا على اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة.. اعرف السبب

نهال عنبر تكذب مصطفى درويش بشأن مصاريف «بتر ساق» شريف دسوقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ