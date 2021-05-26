طريقة عمل الشكلمة في المنزل

بخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر طريقة عمل الشكلمة من اشهى الحلى العربية الأصيلة، وتتميز بسهولة تحضيرها التي لا تتعدى نصف الساعة، وتعتمد في تحضيرها على مكون واحد أساسي وهو جوز الهند.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الشكلمة ، والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية، ولها عدة فوائد للجسم ومن أهم هذه الفوائد أنها مفيدة في علاج العديد من الأمراض كالربو وأمراض الكلى، وغيرها.







كما أضاف الشيف سنان بطرس، إلى أن الشكلمة مفيدة للبشرة وللشعر وتمدهم بالتغذية المناسبة للحفاظ على رونقها، وفيما يليل سنقوم بذكر طريقة عمل الشكلمة على الطريقة الأصلية.

طريقة عمل الشكلمة



طريقة عمل الشكلمة



مقادير طريقة عمل الشكلمة :

⅓1 كوب جوز هند مبشور

⅓ كوب سكر

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 بياض بيض

½ ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة عمل الشكلمة :



- يسخن الفرن إلى 165 درجة مئوية.

- يمزج السكر مع جوز الهند والدقيق.

- يضاف بياض البيض والفانيليا، ويقلب جيداً بواسطة ملعقة خشبية.

- يوضع مقدار نصف ملعقة كبيرة من العجين في صينية فرن مفروشة بورق بارشمان.

- يدخل الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبياً.

- تترك الشكلمة حتى تهدأ لمدة دقيقتين، ثم ترفع من الصينية، وتترك حتى تبرد في صحن جانبي وتقدم .