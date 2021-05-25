عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوران جوهر تتأهل لدور نصف النهائي من بطولة الجونة للإسكواش

صدى البلد

تأهلت لاعبة  وادي دجلة نوران جوهر المصنفه الثانية على مستوى العالم حسب تصنيف الإتحاد الدولي للإسكواش لدور نصف النهائي من بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش لعام 2021 بعد تغلبها على نظيرتها المصرية "روان العربى" لاعبة اندية وادى دجله المصنفه الرابعة عشر عالميًا في مباراة مثيرة في دور ربع النهائي استمرت (46) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (1/3) بواقع نقاط (2/11) (5/11) (13/11)(9/11)

وتنتظر المتأهله من مباراة اللاعبه المصرية "سلمى هاني" المصنفه التاسعة عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش واللاعبه الامريكية "اماندا صبحى" المصنفه الخامسة على العالم ضمن مباريات ربع النهائي.

الجدير بالذكر أن بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش تقام بجمهورية مصر العربية بمدينة الجونة في الفترة من 20 مايو 2021 إلى 28 مايو 2021 بمجموع جوائز 360,000 دولار.

نوران جوهر وادي دجلة بطولة الجونة المفتوحة للإسكواش روان العربي سلمى هانى اماندا صبحى الاتحاد الدولي للإسكواش

ترشيحاتنا

أحمد حجازي يسجل هدفًا لـ اتحاد جدة في شباك العين في الدوري السعودي

بعد سحب 8 مشروعات قوانين للحكومة بالبرلمان ..اعرف مصيرهم بدور الانعقاد الحالي

وزير الخارجية البريطاني يصل إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

وزير التعليم: عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة2021 ودرجة صعوبتها مدروسة بدقة

مستشار السيسي يكشف خطورة المضادات الحيوية وعلاقتها بالفطر الأسود

عبد العزيز محيلبة يعلن لـ"صدى البلد" سبب تتويجه ببرونزية العالم للرماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

طارق شوقي يكشف أسباب سحب تعديلات قانون التعليم من البرلمان اليوم

تسليم 220 إرهابيا.. أحمد موسى: إجراء جديد من أمن الدولة القطري للإخوان

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

اجتماع مصري - روسي للتحقيق في سقوط الطائرة الروسية بسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ