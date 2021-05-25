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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم عبد الجواد يودع بطولة الجونة الدولية للاسكواش أمام بول كول

كريم عبد الجواد
كريم عبد الجواد

ودع المصري كريم عبد الجواد لاعب أندية وادي دجلة، والمصنف الخامس عالميا، منافسات بطولة الجونة الدولية للاسكواش، في نسختها التاسعة بأرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، بعد أن خسر أمام منافسه النيوزلندي بول كول المصنف الثالث في الدور ربع النهائي.


بدأ كريم عبدالجواد المباراة بشكل مميز جدا، وحسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-2، ولكن خسر الأشواط الثلاثة التالية بنتائج 11-8 و 11-4 و 11-2، ليودع الدولة بعد خسارة المباراة التي استمرت 52 دقيقة بثلاثة أشواط مقابل شوط.


وأصبح بول كول اول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، وينتظر الفائز من مباراة الفرنسي جورجيه مارشيه والمصري طارق مؤمن المصنف الثاني عالميا، وذلك يوم الخميس المقبل.


ويبذل عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ورئيس الشركة المنظمة لها، مجهودات كبيرة لتخرج بأفضل صورة كما كانت في النسخ الثمانية الماضية. حيث تقام النسخة التاسعة الحالية، في ظل بروتوكولات وإجراءات صذارمة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم "الفقاعة الطبية"، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.

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