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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك ..اكتشف ما يخبئه لك برجك

صدى البلد

يعد  برج الجوزا ء من الأبراج الهوائية  التى تجذب الأنظار دائما فهم متقلبين المزاج ولكن يتميزوا بأنهم بالنشاط والحيوية والقدرة على إنجاز المهام أفضل وأسرع مقارنة بغيرهم

ووفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد مواليد يوم 26 مايو  سيكون اليوم  مزدحمًا للغاية بالنسبة لك 

على صعيد العمل إذا كنت تقوم بعمل ما ، فحاول إكمال جميع المهام المعلقة في المكتب اليوم و سوف تحصل على نتائج إيجابية من عملك الجاد بإخلاص. 

إذا كنت رجل أعمال وتخطط لتغيير كبير في عملك ، فمن المستحسن أن تتخذ قرارك بعناية. 

خبيرة أبراج تكشف عن مفاجئات لهذه الأبراج وتقدم نصائح خلال الأيام القادمة

نصيحة الأبراج لبرج الجوزاء

 

عليك تسريع جهودك لزيادة دخلك ومن المتوقع أن يزداد دخلك ، إذا تحدثت عن العمل ، فعندئذ يُنصح رجال الأعمال بتجنب اتخاذ أي قرار محفوف بالمخاطر اليوم. 

من ناحية أخرى ، يجب ألا يتهاون الموظفون في العمل في المكتب ، وإلا فقد تكون وظيفتك في خطر. 

سيكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك من حيث الصحة وستكون لديك علاقة جيدة مع أفراد عائلتك واليوم ستكون نتائج متضاربة على الصعيد الاقتصادي. 

على صعيد العمل  يمكنك الحصول على نتائج جيدة اليوم و هناك علامات على تقدمك 

من ناحية أخرى ، يحتاج رجال الأعمال الكبار إلى توخي الحذر فيما يتعلق بالموارد المالية فإذا كنت ستقوم بأي معاملة مالية كبيرة اليوم ، فتوخ الحذر التام.

 

برج برج الجوزا ء الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد مواليد يوم 26 مايو

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