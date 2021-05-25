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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض جنا عمرو دياب .. أسباب الإصابة بـ سرطان الأحبال الصوتية

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

أعلنت جنا عمرو دياب إنها على وشك الإصابة بسرطان الأحبال الصوتية بسبب حيويتها وحديثها السريع، وذلك من خلال استضافتها في إحدى البرامج.

وقالت جنا عمرو دياب أن الأحبال الصوتية أصبحت في شكل عقد لتتكون في النهاية إلى ورم وفقدان الصوت.

ووفقا لموقع “nhs”، ينتج سرطان الأحبال الصوتية، عن تغيرات في خلايا الحنجرة، على الرغم من عدم وضوح سبب حدوث ذلك بالضبط.

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تبدأ جميع أنواع السرطان بتغيير في الحمض النووي للخلية، يزود الحمض النووي خلايانا بمجموعة أساسية من التعليمات ، مثل وقت النمو والتكاثر.

يمكن للتغيير في الحمض النووي أن يغير التعليمات التي تتحكم في نمو الخلايا ، مما يعني أن الخلايا تستمر في النمو بدلاً من التوقف عندما ينبغي لها ذلك، ويؤدي هذا إلى تكاثر الخلايا بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، مما ينتج عنه نمو نسيج يسمى الورم.

لا يُعرف سبب تأثر الحمض النووي الموجود داخل خلايا الحنجرة في حالات سرطان الحنجرة. لكن يبدو أن التعرض للأشياء التي يمكن أن تلحق الضرر بخلايا وأنسجة الحنجرة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

أسباب سرطان الأحبال الصوتية 

1- الكحول والتبغ هما العاملان الرئيسيان اللذان يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بسرطان الحنجرة/ يُعتقد أنها تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تدمر خلايا الحنجرة.

2- يُعتقد أن الأشخاص الذين لديهم قريب من الدرجة الأولى (أحد الوالدين أو الأخ أو الطفل) مصاب بسرطان الرأس أو الرقبة يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الحنجرة بمقدار الضعف مقارنة بشخص ليس له تاريخ عائلي.

3- التعرض إلى مواد معينة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الحنجرة، مثل الكحول ومواد الطلاء.

4- هناك أدلة تشير إلى أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والأطعمة المقلية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الحنجرة.

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