تقسيم الطلاب.. عميد "آداب القاهرة" يعلن إجراءات امتحانات نهاية العام

كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية آداب القاهرة، عن الاجراءات الاحترازية المتبعة خلال الامتحانات.

وقال الدكتور شريف شاهين، خلال تصريح لـ “صدى البلد”، إن الكلية ستقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على سلامة الطلاب أثناء تواجدهم بالكلية؛ عن طريق إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات، مؤكدا استخدام الكواشف الحرارية وبوبات التعقيم، فضلا عن التعقيم المستمر لأماكن الامتحانات، وسنقوم بتوفير الكمامات للطلاب فى حالة عدم تواجدها معهم.





وأشار “شاهين”، إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب على أكثر من فترة خلال الامتحانات منعا للتكدس، وسيكون هناك فاصل ساعة بين كل فترة والأخرى، كما ستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط ولن تزيد على ذلك.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري يوم الأحد الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور أعضاء المجلس وذلك بمقر جامعة حلوان.

وأعلن المجلس، تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثانى للمصروفات الجامعية للعام الجامعى الحالى، ودعم مؤسسات التعليم العالى بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.





اطمأن الوزير على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الجارى -التى ستجرى خلال شهر يونيو القادم و تنتهى مع بداية شهر يوليو - وأفادت التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بضمان الانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد ، و الحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات.



