النائب محمد أبوالعينين : وجود شباب في مختلف المجالات ينبئ بعصر متقدم

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه سعيد بوجود شباب فى مجال التسويق العقاري والإعلام ومختلف المجالات.

وأضاف أبو العينين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع sbay، أن وجود الشباب فى مختلف المجالات ينبئ بعصر جديد من التقدم ويضيف بعملية سريعة أحدث وأفضل فى المجال، مشيرًا إلى أنه يؤيد كل طاقات الشباب فى الإبداع والتنفيذ.

وتابع وكيل مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين، حديثه قائلاً: "سعيد جدًا بآراء الشباب السياسية فى مجلس النواب وحريص كل الحرص لخوض التجربة وتشجيع الشباب، مضيفاً: "إحنا مع بعض وهنكمل المشوار مع بعض بطاقات شبابية وسنحقق نجاحات كبيرة بإذن الله فى الفترة القادمة بتعاوننا فى مختلف المجالات العقارية والسياحية.

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