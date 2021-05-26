عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النائب محمد أبوالعينين : وجود شباب في مختلف المجالات ينبئ بعصر متقدم

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه سعيد بوجود شباب فى مجال التسويق العقاري والإعلام ومختلف المجالات.

أبو العينين يوافق على مقترح إعفاء أموال صندوق الوقف من ضريبة القيمة المضافة

«أبو العينين» أمام البرلمان: الرئيس السيسي نجح في تصحيح المعلومات المغلوطة عن القضية الفلسطينية.. والقدس ستبقى عربية لكل الأديان وعاصمة فلسطين

وأضاف أبو العينين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع sbay، أن وجود الشباب فى مختلف المجالات ينبئ بعصر جديد من التقدم ويضيف بعملية سريعة أحدث وأفضل فى المجال، مشيرًا إلى أنه يؤيد كل طاقات الشباب فى الإبداع والتنفيذ.

 

وتابع وكيل مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين، حديثه قائلاً: "سعيد جدًا بآراء الشباب السياسية فى مجلس النواب وحريص كل الحرص لخوض التجربة وتشجيع الشباب، مضيفاً: "إحنا مع بعض وهنكمل المشوار مع بعض بطاقات شبابية وسنحقق نجاحات كبيرة بإذن الله فى الفترة القادمة بتعاوننا فى مختلف المجالات العقارية والسياحية.

IMG-20210525-WA0011
IMG-20210525-WA0011
IMG-20210525-WA0018
IMG-20210525-WA0018
IMG-20210525-WA0023
IMG-20210525-WA0023
IMG-20210525-WA0012
IMG-20210525-WA0012
IMG-20210525-WA0015
IMG-20210525-WA0015
أبو العينين البرلماني محمد أبو العينين مجلس النواب البرلمان النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين الرئيس السيسي محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب النائب محمد أبوالعينين أبوالعينين وكيل مجلس النواب

موضوعات متعلقة

جمعيات عمومية ملاكي.. تعيين رؤساء مراكز الشباب يثير الجدل فى رياضة النواب

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

زيارة تفقدية لـ وزير الرياضة بنادي الزهور فى التجمع الخامس

برلماني: مصر لديها تجارب رائدة في تدريب وتمكين الشباب

"خلي صوتك دائما مسموع" بالقليوبية تنهى جلساتها غدا

لجنة الرياضة بالبرلمان تكرم وكيل وزارة الشباب بالإسكندرية

تنظيم لقاء حواري بين برلمان الشباب بالإسكندرية ورياضة النواب

ترشيحاتنا

محافظ الفيوم : 25 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالمحافظة.. فيديو

طوق نجاة.. ردد هذه الكلمات حتى تنحل كربتك وينفرج همك

احذر..4 أخطاء تؤدى الى تلف المارش " بادئ الحركة"

بنسبة طي 100 %.. شاومي تحصل على براءة اختراع لهاتفها القادم

هل للمصل يد في وفاة أول مُتلقي لقاح فيروس كورونا في العالم؟

البحوث الفلكية: النشع البترولي في خليج السويس ينبئ عن زلزال قادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أول المتبرعين لشريف دسوقي

السعودية .. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن نظام التأمينات الاجتماعية

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

تنفيذاً لتكليفات الرئيس| الصحة: نقل الفنان شريف دسوقي إلى مستشفى دار الشفاء

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ