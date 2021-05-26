التأديبية العليا تبرئ مسئولًا بالمصرية للكتاب من إهدار المال العام

159 الف جنيه إسترليني

برأت المحكمة التأديبية هاني ماهر تادرس، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بعد ثبوت عدم إرتكابه ثمة مخالفات مالية أوإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام في التعاقد مع إحدى الشركات الإنجليزية المكلفة بإعداد التصميمات المعمارية والانشائية والكهربائية والصحية الخاصة بأعمال تطوير مركز المؤتمرات.



قالت المحكمة إنه بشأن ما نسب للمحال من مخالفة تتمثل فى أنه بوصفه عضو بلجنة متابعة تطوير مركز القاهرة للمؤتمرات وافق وآخرون على صرف مبلغ 159150جنيه إسترلينى الى شركة (KKS) الانجليزية من قيمة أتعاب الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية لمركز القاهرة للمؤتمرات دون وجود ثمة علاقة قانونية أو تعاقدية مع الشركة وفى غير الأحوال والأوضاع المقررة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن وما دفع به هذا الاتهام من أنه وافق على الصرف بناءً على مستندات صرف قانونية وهي المطالبة الواردة إلى الهيئة من الشركة الإنجليزية المذكورة والتقرير الفني المعد بمعرفة اللجنة المشكلة بالهيئة لفحص الرسومات والتصميمات المقدمة من الشركة والذي انتهى إلى اعتمادها، وموافقة رئيس الهيئة على هذا التقرير، وكذا خطاب النوايا المبرم بين الشركة الإنجليزية المذكورة ومجلس الدفاع الوطني الذي ينص على التزام الهيئة بسداد قيمة الأعمال المتفق عليها بهذا الخطاب إلى الشركة الإنجليزية، وأخيرًا الخطاب الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الدفاع الوطني والذي يخطره فيه بموافقة الهيئة على العرض المقدم من الشركة

والثابت من أوراق الدعوى أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أبرمت عقدا مع مجلس الدفاع الوطني يلتزم بمقتضاه الجهاز بإعداد التصميمات المعمارية والانشائية والكهربائية والصحية الخاصة بأعمال تطوير مركز المؤتمرات مع التزام الهيئة بسداد مستحقات الجهاز الى شركة وادى النيل التابعة للجهاز بحسبانها الجهة التي سوف تقوم بتنفيذ العقد، والمستفاد من مطالعة المستندات التي أشار إليها المحال في دفاعه أنه ولئن كانت الهيئة المصرية العامة للمعارض لم تبرم عقداً مكتوبًا مع شركة (KKS) الإنجليزية، إلا أن البين من مطالعة الخطاب الموجه من رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مفوض مجلس الدفاع الوطني أنه تضمن موافقة الهيئة على العرض المقدم من الشركة المذكورة بحسبانه العرض الأنسب من بين العروض المقدمة في هذا الشأن، وبناءً على ذلك قامت شركة وادي النيل التابعة لمجلس الدفاع الوطني، والتي كان منوط بها بحسب الأصل تنفيذ العقد بتوجيه خطاب نوايا إلى الشركة تشير فيه إلى الاجتماعات والمراسلات التي تمت بين الطرفين بشأن هذا المشروع

وتضمن البند رقم (8) من هذا الخطاب أحقية الشركة في الحصول على مقابل الخدمات التي تقوم بها وفقاً لهذا الخطاب من مالك المشروع (الهيئة المصرية العامة للمعارض)، وبناءً على ذلك قامت الشركة بإعداد الرسومات والتصميمات المتفق عليها وإرسالها إلى الهيئة مباشرة دون وساطة من مجلس الدفاع الوطنى أو شركة وادى النيل، الأمر الذي يمثل علاقة تعاقدية بين الهيئة وبين وشركة (KKS) الانجليزية، وقد تجلت مظاهر هذه العلاقة في وجود إيجاب من قبل الشركة تمثل في العرض الذي تقدمت به إلى مجلس الدفاع الوطني (الجهة التي نابت عن الهيئة في التعاقد مع الشركة الانجليزية) وقبول الهيئة لهذا الإيجاب بموجب الكتاب الموجه من رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الدفاع الوطني بإخطاره بالموافقة على العرض المقدم من الشركة بحسبانه أنسب العروض، وتكلل هذا الإيجاب والقبول بخطاب النوايا الذي وجهته شركة وادي النيل التابعة إلى مجلس الدفاع الوطني إلى الشركة الانجليزية بناءً على الموافقة الصادرة من الهيئة على العرض المقدم من الأخيرة بأحقية الشركة فى الحصول على اتعابها ومستحقاتها مباشرة من الهيئة

واستنادا إلى هذه العلاقة التعاقدية قامت شركة (KKS) الانجليزية بإعداد الرسومات والتصميمات وإرسالها إلى الهيئة التى شكلت لجنة فنية لفحص هذه الرسومات والتصميمات وانتهت بعد الفحص إلى توافقها مع متطلبات الهيئة. ومن ثم فقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة قيام علاقة تعاقدية بين الهيئة وشركة (KKS) لتنفيذ أعمال الرسومات والتصميمات لمركز القاهرة للمؤتمرات، وأن هذه العلاقة وإن كانت لم يتم إفراغها فى صورة عقد مكتوب بين الطرفين، إلا أنها تلقى بالتزامات متبادلة على طرفى العلاقة، فأصبح لزاما على الشركة أن تعد الرسومات والتصميمات المتفق عليها، وأصبح على الهيئة فى المقابل أن تؤدى للشركة اتعابها ومستحقاتها عن تنفيذ هذه الأعمال

وبذلك فإن المخالفة المنسوبة إلى المحال تضحى غير ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا وفقا للثابت من الأوراق من وجود علاقة تعاقدية بين الهيئة وشركة (KKS) الإنجليزية على النحو سالف البيان. ولا يغير من ذلك كون هذا التعاقد لم يتم إبرامه وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، باعتبار أن من يسأل عن ذلك هو من وافق – ابتداءً - على إسناد الأعمال إلى الشركة المذكورة وليس المحال، لا سيما وأن الشركة الأخيرة قامت بالفعل بتنفيذ الأعمال التي سبق إسنادها إليها بموافقة الهيئة وتم الموافقة على هذه الأعمال فنيا، ومن ثم فقد أصبح لزاما على الهيئة أن تدفع لها مقابل الأعمال التى قامت بتنفيذها بالفعل، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة المحال من المخالفة المنسوبة إليه

