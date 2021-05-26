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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم .. دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقي بتعويض 5 ملايين جنيه

صدى البلد

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، الدعوى التي تطالب الفنان شريف الدسوقى بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بسبب "مسلسل 100 وش".


وقال هيثم عباس المحامي بصفته وكيلًا عن شريف زلط، مدير إنتاج لإحدى أكبر شركات الإنتاج الفنى، إن وقائع التداعى تعود إلى تعاقد المدعى مع الفنان شريف الدسوقي لأداء دور فى مسلسل تم عرضه خلال شهر رمضان 2020 ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره.


وأضافت الدعوى، أن المدعى عليه أدلى بتصريحات فى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وأجرى مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" مدعيًا أن مدير الإنتاج المدعى لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعى أضرار مادية وأدبية مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.
 

المحكمة الاقتصادية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الفنان شريف الدسوقي شريف الدسوقى

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