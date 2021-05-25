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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على نتائج سباق الجائزة الكبرى في موناكو بالفورمولا 1

السائق ماكس فيرستابن
السائق ماكس فيرستابن

اعلن القائمين على مسابقة الجائزة الكبرى في موناكو ، عن نتائج الجولة الخامسة من الموسم الحالي ببطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2021 ، والتي حصل عليها السائق ماكس فيرستابن الهولندي الجنسية .

 

ونظم القائمين على السباق ، حفل كبير لتوزيع جوائز المسابقة حضره الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو ، والذى قام بتسليم الجوائز بنفسه على السائقين الفائزين .

 

 وقال السائق ماكس فيرستابن بطل مسابقة الجائزة الكبرى في موناكو بحسب موقع new my royals :"  إن هذا الفوز أمر مميز للغاية في موناكو، وتعد هذه المرة الأولى التي أكون فيها على منصة التتويج هنا ، إنه أمر رائع حقاً ".

 

و حصل الإسباني "كارلوس ساينس" والبريطاني "لاندو نوريس" عقد منصة التتويج بحصولهما علي المركزين الثاني والثالث على التوالي. 

 

وأحتل المكسيكي "سيرخيو بيريس"  علي المركز الثالث، ويلي الألماني"سيباستيان فيتل" في المركز الخامس .

 

 وجاء البريطاني "لويس هاميلتون" السباق في المركز السابع وخسر صدارة الترتيب العام لصالح "فيرستابن" الذي حقق فوزه رقم 12 في سباقات فورمولا 1.

 

وتبعه كل من الكندي "لانس سترول" ، الفرنسي "استيبان أوكون" ، والإيطالي "أنتونيو جيوفيناتسي" في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي.

 

و تعد جائزة موناكو واحدة من أكبر الجوائز العالمية في سباق السيارات، التي تقام في حلبة شوارع تمر عبر إمارة موناكو، و ادرجت مجدداً هذا العام على روزنامة "الفئة الاولى" بعدما قرر القيمون عليها الغاء السباق في العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

مسابقة الجائزة الكبرى مسابقة موناكو بطولة العالم فورمولا 1 ماكس فيرستابن

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