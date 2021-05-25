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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم يكشف حقيقة تغير امتحانات الثانوية.. ورسالة عاجلة لـ أولياء الأمور

طارق شوقي
طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قانون التعليم الحالي تم عمله عام ١٩٨١ وطلبنا تعديل في مادة منه فقط، مضيفا أن كل طلب يكون في صالح الطلاب والعملية التعليمية في مصر. 

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا تغير في أسئلة الامتحانات في امتحانات الثانوية العامة، مضيفا أن نظام الامتحانات سيكون إلكترونيا ولا علاقة له بتديل قانون التعليم. 

وتابع وزير التربية والتعليم، أن هناك حالة من السابق في السوشيال ميديا وكلام غير صحيح عن الامتحانات وخاصة الثانوية العامة، مستدركا أنه :" اقول لأولياء الأمور لا تسمعون كلام احد غير الوزارة وتحروا الدقة لكل شيء". 

أخبار التوك شو اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الثانوية العامة

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