ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ..والجرام يقترب من 1000 جنيه ... فيديو

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25 مايو 2021 استقرار عند 808 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع توقعات باحتمالية تحرك للأسعار خلال الساعات القادمة في حدود جنيهين فقط في ظل مؤشرات عالمية لارتفاع أسعار اونصة الذهب.



في البداية يقول عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية للجيزة لعدسة صدي البلد في تصريحات خاصة سعر الذهب اليوم عيار 24 يسعر 925 جنيه للجرام وعيار 21 بسعر 810 جنيه للجرام وعيار 18 بسعر 694 جنيه للجرام موضحا انا بدأت اسعار الذهب في الارتفاع مع زيادة انتشار الاصابات بفيروس كورونا لأن الفيروس اثر علي بورصة الذهب في العالم كله لانه هو الملاذ الامن للاستثمار مع توقف الاقتصاد في العالم يتجه المستثمرين الي شراء الذهب .

وتابع راضي المشكلة الفلسطينة أيضا أثرت علي ارتفاع الذهب لأن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار مع أي تاثر في السياسات الدولية او نشوب حروب مما يؤثر علي بورصة الذهب مع أي اهتزاز عالمي ويتجه المستثمرين الي الاحتفاظ بالذهب للحفاظ علي اموالهم بسبب ارتفاع اسعاره مشيرا أن وقية الذهب ارتفعت لتصل الي 1883 دولار ليصل سعر الذهب عيار 24 الي 925 جنيه للجرام .

واوضح عادل راضي أنه مع زيادة الاقبال علي اعطاء لقاح كورونا للمواطنين وزيادة تعميمه في العالم كله وعودة الحياة الطبيعية وفتح الدول مطاراتها سيعود الذهب الي سعره العادل وتنتعش الاقتصاديات الاخري مشيرا الي أنه يوجد في الاسواق ذهب عيار 24 فعليا ولكن في شكل سبائك ذهبية ولكن لايوجد ذهب مصنع عيار 24 لانه لايصلح بسبب ان هذا العيار لين يمكن تشويه شكله بكل بساطة عن طريق الاحتكاك بجسم الانسان .

واشار راضي أن دمغة الذهب لايمكن التلاعب بها لأن مصلحة الدمغة والموازين المصرية من اقوي المصالح الخاصة بالدمغ حول العالم العربي مشيرا أن في الدول العربية يتم دمغة الذهب عن طريق الصائغ ولكن في مصر بيتم دمغ الذهب من خلال مصلحة الدمغة والموازين.

وتابع ان حركة البيع والشراء ضعيفة بسبب زيادة انتشار الفيروس وارتفاع اسعار الذهب في الفترة الحالية مطالبا العملاء بالشراء بعد انخفاض أسعار الذهب ووصوله للسعر العادل متوقعا انخفاضه في الوقت القريب .