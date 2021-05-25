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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي : زيارة وزير خارجية قطر لمصر تهدف لعودة العلاقات إلى ما قبل 2013..فيديو

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

قالت الاعلامية  لميس الحديدي  إن زيارة   نائب رئيس وزراء دولة قطر ووزير الخارجية للقاهرة ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي  زيارة تهدف إلى عودة العلاقات المصرية القطرية  إلى مرحلة ماقبل عام 2013 .

وأضافت الحديدي خلال تقديمها برنامج كلمة اخيرة عبر فضائية أون أن  مصر تتطلع لان تكون علاقاتها بالدول علاقات إخوة وصداقة ومتينة بين الدول فقط.

وتابعت مقدمة برنامج كلمة أخيرة أن .لقاء حمل رسالة من أمير دولة قطر  والتي تضمنت دعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة لتعزيز التباحث والعلاقات بين البلدين. 


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب  عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

 

سامح شكري وزير الخارجية مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي المخابرات

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