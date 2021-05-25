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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"مصر .. إفريقيا ".. بث مباشر لصالون تنسيقية الشباب في اليوم الإفريقي

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

انطلق منذ قليل، الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للاحتفال بـ"يوم إفريقيا"، في سياق اهتمام الدولة المصرية وانفتاحها على عمقها الإفريقي كملف أساسي في السياسة الخارجية لمصر، باعتباره امتداد للدور التاريخي الذي لعبته القاهرة في دعم حركات التحرر من الاستعمار بالقارة السمراء.

 

ويتطرق الصالون إلى العلاقات المصرية الإفريقية ودور مصر التاريخي في القارة السمراء.

 

ويركز الصالون الذي يديره النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية  على التعاون الإفريقي في كافة المجالات.

 

ويشارك في الصالون الدكتورة أماني الطويل خبير الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة نهلة أبو العز أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية، والنائبة رشا أبو شقر  عضو  مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية.

 

كما يناقش المشاركون في الصالون، اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية "حلم الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية"، وكيفية تحقق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، والتحديات التي تعيق هذا التكامل.
 

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ العلاقات المصرية الافريقية و مجلس الشيوخ يوم افريقيا

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