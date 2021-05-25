بعد بتر ساقه.. نقيب المهن التمثيلية يكشف آخر تطورات حالة شريف الدسوقي

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اخر تطورات حالة الفنان شريف الدسوقي، والذي أجرى عمليه بتر للساق مؤكدا أن حالة الفنان مستقرة حاليا.

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحالة مستقرة والأمور جيدة في الوقت الحالي، متابعا أن الدعم النفسي مطلوب في المرحلة الحالية وهو ممثل رائع وله الكثيرين من محبيه.

وتابع النقيب، أن الفنان شريف الدسوقي، لا أعتقد أن هذه العملية سوف توقفه عن العمل وله أعمال يعمل عليها الفترة المقبلة، مستدركا أن :"الفنان يطمئن جمهوره بعد بتر قدمه".