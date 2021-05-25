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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المغرب يهزم السعودية 8-0.. ويبلغ نصف نهائي كأس العرب للصالات

صدى البلد

تأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة الصالات، بعدما فاز على السعودية بنتيجة 8/0.

وحقق منتخب المغرب العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاث بمرحلة المجموعات، على حساب السعودية والإمارات وجزر القمر.

وسجل أهداف المغرب تدريس رايس واناس العيان (هدفين) وعبد اللطيف فاتي وعثمان بومزو (هدفين) وأشرف سعود ويوسف جواد.

ويتصدر منتخب المغرب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يليه منتخب الأمارات ثانيا ومنتخب السعودية ثالثا ثم منتخب جزر القمر رابعاً. 

ويُشارك في البطولة 8 منتخبات عربية تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية الإمارات ، والمغرب ، والسعودية ، وجزر القمر.

ووفقاً لنظام البطولة يتأهل أول وثاني المجموعتين الأولى والثانية إلى الدور نصف النهائي المقرر له يوم الخميس الموافق 27 مايو، على أن يتأهل المنتخبان الفائزان للمباراة النهائية للبطولة يوم 29 من الشهر ذاته .

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