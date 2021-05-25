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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

يويفا يجهز إجراءات رادعة لمعاقبة برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بسبب دوري السوبر

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” اليوم الثلاثاء فتح ملف لإتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، بسبب عدم انسحابهم من دوري السوبر الأوروبي.

وكانت أندية ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير وارسنال وتشيلسي الإنجليزية، وأتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر وميلان الإيطاليين قد أعلنوا انسحابهم من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، فيما ظل برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس دون الانسحاب من البطولة.

ونشر “ يويفا” بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:" بعد التحقيق التي أجرته لجنة الإنضباط في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ السوبر الأوروبي، تقرر فتح ملف لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لإنتهاك الإطار القانوني لليويفا."

وسيتم الإعلان عن العقوبات المُوقعة ضد الفرق المذكورة سلفًا في غضون 2 لـ 3 أسابيع، مع وجود تكهنات بتوقيع عقوبات شديدة تصل لحد الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا لأكثر من موسم.

وكان يويفا قد أعلن أن الأندية المنسحبة ستتبرع بمجموع 15 مليون يورو لصالح قاعدة وبنية كرة قدم الشباب في أوروبا، إضافة لخصم 5% من عائدات موسم من المشاركات الأوروبية للنادي وإعادة توزيعها على مختلف الأندية.

وأكد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم أنه سيتم توقيع عقوبة قدرها 100 مليون يورو إذا حاول أي نادٍ المشاركة في بطولة غير مصرح بها خارج الاتحاد الأوروبي، وأن أي خرق للالتزامات التي تعهدوا بها سيؤدي إلى فرض غرامة قدرها 50 مليون يورو.

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