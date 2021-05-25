رغم التطورات الجينية .. دراسة صادمة تكشف الحد الأقصى لعمر الإنسان في المستقبل

نشرت دراسة تفيد بأن البشر لن يتمكنوا من الوصول إلى عمر 150 عاما في أي فترة قادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمكن علماء من تطوير تطبيق يمكنه رصد الحد الأقصى لعمر الإنسان الذي يمكن أن يصل إليه في أي فترة قادمة من الزمن.

وقام خبراء في علم الأحياء والفيزياء الحيوية بتغذية نظام ذكاء اصطناعي بكميات هائلة من الحمض النووي والبيانات الطبية، على مئات الآلاف من المتطوعين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وسمح لهم ذلك بتطوير تطبيق “اي فون” يحركه الذكاء الاصطناعي والذي، من خلال إدخال بسيط من المستخدم، يمكنه تقدير معدل الشيخوخة البيولوجية والحد الأقصى للعمر بدقة.

وكجزء من دراسة البيانات الضخمة، وجدوا أن هناك عاملان رئيسيتان مسؤولتان عن عمر الإنسان، تغطي كلاهما عوامل نمط الحياة وكيفية استجابة أجسامنا.

العامل الأول هو العمر البيولوجي، المرتبط بالإجهاد ونمط الحياة والمرض، والثاني هو المرونة، مما يعكس مدى سرعة عودة العامل الأول إلى طبيعته.

سمح هذا للفريق بتحديد أن أطول مدة من المحتمل أن يعيشها أي إنسان هي 150 عامًا، أي ضعف متوسط ​​العمر الافتراضي الحالي في المملكة المتحدة البالغ 81 عامًا.

ويعتمد الاكتشاف على عينات دم مأخوذة من دراستين مختلفتين للحمض النووي الطولي، قام بتحليلها فريق من شركة جيرو، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مقرها سنغافورة ومركز روسويل بارك، الشامل للسرطان في بوفالو، نيويورك.

واستخدم الباحثون أداة تسمى DOSI (مؤشر حالة الكائن الحي الديناميكي)، والتي تأخذ في الاعتبار عوامل العمر والمرض ونمط الحياة، لمعرفة مدى مرونة أجسامنا، بما في ذلك قدرتها على التعافي من الإصابة أو المرض.

قال مؤلف الدراسة الأول ، الدكتور تيم بيركوف، من جيرو: `` تم تنفيذ حساب المرونة بناءً على تدفقات بيانات النشاط البدني في تطبيق “جيرو سينس”.

واضاف "إنه يظهر خسارة كاملة لمرونة جسم الإنسان، أي القدرة على التعافي، في سن ما بين 120 إلى 150 عامًا."

كما تضمنت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Nature Communications ، بيانات عدد الخطوات من حوالي 4500 بالغ في الولايات المتحدة.

وقال الدكتور بيتر فيديشيف، أحد مؤسسي شركة جيرو: "تقدم الشيخوخة عند البشر سمات عالمية مشتركة للأنظمة المعقدة التي تعمل على شفا التفكك.

وتابع "هذا العمل هو عرض لكيفية استخدام المفاهيم المستعارة من العلوم الفيزيائية في علم الأحياء لاستكشاف جوانب مختلفة من الشيخوخة والضعف لإنتاج تدخلات قوية ضد الشيخوخة."

يعتقد الفريق أن الخلايا الشائخة - أو "الزومبي" - تحمل مفتاح حبة "إكسير الشباب" ، لأنها "حية ولكنها لا تعمل".

تم ربط هذه الخلايا بكل شيء من التهاب المفاصل إلى مرض الزهايمر.

وبالنسبة لمعظم التاريخ البشري المسجل، كان متوسط ​​العمر المتوقع بين 20 و 40 عامًا. اليوم في المملكة المتحدة حوالي 80 عامًا وفي الولايات المتحدة حوالي 78 عامًا.

وكانت التغذية المحسنة والمياه النظيفة والصرف الصحي الأفضل وتطبيق العلوم الطبية من العوامل الأساسية في زيادة متوسط ​​عمرنا بشكل كبير.

يعتقد الخبراء أنه في المستقبل ، قد يؤدي التلاعب الجيني وتقييد السعرات الحرارية والأدوية إلى إطالة العمر أكثر بكثير ، لكن تحليل DOSI يضع حدًا صارمًا لمدى ذلك.

وجد التحليل أن تقلبات DOSI تزداد مع تقدم العمر ، بسبب زيادة وقت الاسترداد ، واستخدم الدكتور بيركوف هذا لمعرفة المدة التي يمكننا خلالها الاستمرار في العمل.

ستخيب النتيجة آمال بعض الباحثين في مجال طول العمر - الذين قالوا إنه من الممكن العيش حتى 1000 ، ووجدوا بدلاً من ذلك أن الحد الأقصى يبلغ حوالي 150 عامًا.

لوحظ انخفاض المرونة حتى في أولئك الذين لا يعانون من مرض مزمن رئيسي ، مما أدى إلى نطاق متزايد من التقلبات.

قال الدكتور بيركوف: "مع تقدمنا ​​في العمر ، نحتاج إلى المزيد والمزيد من الوقت للتعافي بعد الاضطراب ، وفي المتوسط ​​نقضي وقتًا أقل وأقل بالقرب من الحالة الفسيولوجية المثلى".