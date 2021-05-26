من مطبخك.. علاجات سريعة لـ الالتهابات الفطرية جربيها بنفسك

قدم موقع بولد سكاي الهندى، علاجات سريعة للالتهابات الفطرية - من مطبخك- يمكنها أن تساعد على التخلص منها في لمح البصر وتهدئة الحكة.

مستخلص بذور الجريب فروت



ويعالج مستخلص بذور الجريب فروت الالتهابات الفطرية يمكنك خلط قطرة واحدة من مستخلص بذور الجريب فروت مع ملعقة كبيرة من الماء وتطبيقها على الجلد مرتين يوميًا فهم يساعد على تقليل الحكة

الكركم



الكركم من التوابل الشعبية ذات الخصائص المضادة للالتهابات يمكنك استهلك الكركم كشاي أو أضافته إلى وجبات الطعام لجني فوائده.

ويمكنك تطبيقه موضعيا عن طريق خلطه بكمية صغيرة من الماء أو زيت جوز الهند حتى تشكل عجينة وضعها على الجلد. اتركيه ليجف قبل مسحه.

اعلم أن الكركم قد يصبغ الجلد الفاتح باللون الأصفر ، لكن هذا سيتلاشى في غضون أيام قليلة وتقليل الحكة

مسحوق عرق السوس



يمكن استخدام مسحوق عرق السوس لعمل عجينة بخصائص مضادة للفيروسات والميكروبات ويعتبر العرقسوس عشبًا يستخدم بكثرة في الطب الصيني التقليدي ، ويظهر خصائصه المضادة للفيروسات والميكروبات والالتهابات.

كما أنه يستخدم كعلاج منزلي للألتهابات الفطرية الأخرى وللحصول على أفضل النتائج ، امزجى 3 ملاعق كبيرة من مسحوق جذر عرق السوس في كوب من الماء.

يُغلى المزيج ، ثم يُخفض الحرارة ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق. بمجرد أن يبرد السائل يجب أن يشكل عجينة تخلصمك من الألتهابات الفطرية

زيت شجرة الشاي



زيت شجرة الشاى علاج فعال للأمراض الجلدية البكتيرية والفطرية يمكنك تخفيفًه بنسبة 2 في المائة من زيت شجرة الشاي عن طريق خلط 12 قطرة من الزيت العطري وضعيه على المنطقة المصابة بالالتهابات الفطرية