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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار هام في أبو ظبي بشأن حضور العاملين

العاملون بأبو ظبي
العاملون بأبو ظبي

قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، تطبيق نظام العمل الحضوري.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، اعتمدت اللجنة القرار بنسبة 60% من الموظفين والعاملين وعمال عقود الخدمات والتعهيد الموجودين في مقار العمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك ابتداءً من 30 مايو الجاري.

وأكدت اللجنة استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد للموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً أو المصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة أو الموظفين من أصحاب الهمم أو الموظفات الحوامل والمرضعات أو أحد الوالدين من الموظفين ممن لديهم أبناء يتلقون التعليم عن بعد وفي المراحل الدراسية العاشرة فما دون.

كما تواصل اللجنة دورية الفحص للموظفين لدخول مقار العمل على نفقتهم الخاصة مع إلزام غير المطعمين بالفحص الأسبوعي والمطعمين بالفحص الشهري، مع استثناء الذين يحملون شهادة استثناء من التطعيم من تحمل تكلفة الفحص.

أبو ظبي كورونا جائحة كورونا الموظفين الجهات الحكومية الامارات

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