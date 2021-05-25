بتقف في الفرح والشدة.. رامي رضوان: يشاء القدر أن دلال عبد العزيز متخدش عزاء زوجها

كشف الإعلامي رامي رضوان، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا .



وقال رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" الحنية ومساعدة الغير مدرسة حماتي وفي فترة تعبها تفكر في مساعدة الغير رغم حالتها الصحية ".

وأضاف رامي رضوان :" دلال عبد العزيز دايما بتفكر في الناس ومين مزنوق ولازم نقف جنبه".

وتابع رامي رضوان :" حماتي العزيزة اول واحدة تكون واقفة في الفرح والشدة لأي زميل داخل او خارج الوسط الفني ".

وأكمل رامي رضوان :" الست العظيمة التي كانت تحضر كل عزاء يشاء القدر انها متكونش موجودة جنب زوجها وقت مرضه وفي وقت تلقي العزاء في وفاته ".

