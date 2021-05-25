أيتن عامر تشكر الرئيس السيسي على اتصاله بالفنان شريف الدسوقي وتكليف المتحدة للخدمات الإعلامية بعلاجه

وجهت الفنانة أيتن عامر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للاتصال بالفنان شريف الدسوقي وتكليف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتكفل بمصاريف علاجه .



وكتبت أيتن عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة "خالص الشكر و التقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصاله بالفنان شريف الدسوقي.

وطمأن الفنان شريف الدسوقي متابعيه بعد إجرائه عملية جراحية أدت إلى بتر ساقه.



وكتب شريف الدسوقي عبر صفحته الشخصية: "قدر الله وما شاء فعل ، الحمد لله علي كل شيء".

وكانت الفنانة بدرية طلبة اعلنت خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى صباح اليوم، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك منذ قليل. وعودته إلى منزله لبداية مرحلة التأهيل النفسي لتقبل الوضع الجديد.