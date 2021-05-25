تصنيع التابلت في مصر.. رئيس العربية للتصنيع يكشف التفاصيل

تصنيع التابلت في مصر.. العربية للتصنيع تكشف التفاصيل

كشف الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل تصنيع التابلت في الهيئة.

وقال التراس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن غدا سيتم افتتاح أول خطوط إنتاج التابلت المصري، مضيفا أن التابلت يتم تصنيعه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوطين الصناعات وتعميق الصناعة المحلية.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الدولة حريصة على التصنيع وتقليل الواردات، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على هذا الأمر بكل قوة.