حماس وغيرة.. تامر أمين يوجه رسالة لجمهور الزمالك

يتمتع بروح الحماس و الغيرة

قال الإعلامى" تامر أمين"، إنه مشتاق للحديث عن كرة القدم لكنه سوف يتكلم عن نادى الزمالك و ليس عن النادى الأهلى كالمعتاد.



وأضاف" أمين "فى برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار "، أنه سيوجه رسالة لجمهور نادى الزمالك و أبدى إعجابه بالفريق هذا العام.

وأوضح أن نادى الزمالك هذا العام يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة، مضيفا أنه يتمتع بروح الحماس و الغيرة وهذه الصفات التى لم تكن موجودة من قبل لدى نادى الزمالك.

وأكد أن نادى الزمالك أصبح لديه حماس للعب حتى الدقيقة ٩٠ و ما بعد ذلك على خلاف ما كان يحدث فى السنوات السابقة .

و تابع : " وجود باتريس كارتيرون مع فريق نادى الزمالك الذى يتمتع بروح الحماس فى اللعب خلق شيئا جديدا و ذلك سيصب فى مصلحة الكرة المصرية معقبا برافو يا زمالك" .