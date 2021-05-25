الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الاتحاد السكندري والجونة بتقدم الأخير بهدف ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الجونة حتى تمكن عمر السعيد من إحراز الهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة “37 ”، من خلال ركلة الجزاء.

وحاول لاعبي الاتحاد السكندري من إحراز هدف التعادل قبل انتهاء أحداث الشوط الأول من خلال بعض الهجمات ولكن تمكن لاعبو الجونة من الحفاظ على شباكهم والتخلص من كافة الهجمات .

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتكشيل مكون من :-

محمد صبحي ،داميون لوي ،محمود رزق ،هشام صالح ، السيد سالم ، خالد الغندور ، أحمد مانجا، عبد الغني محمد، عمار حمدي ،إيمانويل اوكوي ،ويليامز روماريو