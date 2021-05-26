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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. إعلان جدول امتحانات الثانوية 2021 الأسبوع المقبل.. ورئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم العالي

وزراء التعليم
وزراء التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

 

وزير التعليم: عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة2021 ودرجة صعوبتها مدروسة بدقة

حقوق حلوان : امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2 يونيو

طالب ثانوية يقدم نصائح لزملائه بشأن الامتحانات التجريبية.. والوزير يرد

 وزير التعليم : إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الأسبوع المقبل

طارق شوقي يكشف أسباب سحب تعديلات قانون التعليم من البرلمان اليوم

وزير التعليم يحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل

بسبب القضيه الفلسطينة... الخشت : مراعاة الطلاب المتواجدين فى غزة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى

وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتى الملك سلمان الدولية وساوث كارولينا الأمريكية

التعليم العالي: فترة الامتحانات ممتدة في الفترة من بداية يونيو وحتى بداية يوليو لنعطي فرصة للكليات لتباعد جداول الامتحانات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة التعليم العالي.. تفاصيل

جامعة حلوان : نمتلك العديد من الكليات الفنية التى تميز ابنائنا بالابداع

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