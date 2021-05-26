تعرف على تخصصات العيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش اليابانى قبل افتتاحها
تبذل جامعة القاهرة جهدا كبيرا فى تطوير المستشفيات الجامعية ، حتى تكون مجهزة بشكل جيد لاستقبال ومساعدة المرضى.
وفى هذا التقرير ننشر لكم آخر ما تم إنجازه من تطورات فى المستشفيات الجامعية لجامعة القاهرة .
قامت جامعة القاهرة برفع قدرة مستشفى الباطنة بالجامعة بعدد ١٨ سرير رعاية إضافية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي رعاية مستشفى الباطنة 44 سريرًا.
كما نجحت جامعة القاهرة ، في زيادة المنحة اليابانية 30%؛ مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني خلال 6 أشهر، للبدء في تشغيله واستقبال الأطفال المرضى، وذلك رغم ارتفاع موجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما تمت تم معالجة مشاكل التربة وتدعيم العمارات المجاورة حرصًا على سلامة السكان وذلك طبقًا لمواصفات السلامة العالمية، ومشروع العيادات الخارجية بأبو الريش الياباني، يهدف إلى إنشاء مبنى وحدة عيادات خارجية جديد لخدمات الطب الباطني وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية، ومن المتوقع أن يتم حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية بإنجاز هذا المشروع.
كما تم الإعلان اليوم ، أن المشروع يقام على قطعة أرض بمساحة 567 متر مربع، ويضم 7 أدوار بإجمالي مساحة 3115 متر مربع، ويضم المبنى وحدة عيادات خارجية جديدة لخدمات الطب الباطني وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية، وقسم الأشعة التخصصية وعيادات الأطفال التخصصية:
الصدر والحساسية – الأمراض الكولاجينية – الأمراض المتوطنة – القلب – قسطرة القلب – الأمراض الوارثية أمراض الكبد - الأعصاب – الحمى الروماتيزمية – ضعف عضلة القلب – الأعصاب وورم المخ – وحدة العلاج الطبيعي ورسم العضلات والمخ، مشيرًا إلى أن المشروع سيحل بشكل كامل مشكلة ازدحام الأطفال المرضى المترددين على العيادات الخارجية.
ومن المقرر أن يتم انتهاء المشروع خلال 6 أشهر ، والبدء في تشغيله واستقبال الأطفال المرضى، بعد أن تمت معالجة مشاكل التربة وتدعيم العمارات المجاورة وزيادة عمرها الافتراضي حرصًا على سلامة السكان وذلك طبقًا لمواصفات السلامة العالمية.