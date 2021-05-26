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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على تخصصات العيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش اليابانى قبل افتتاحها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تبذل جامعة القاهرة جهدا كبيرا فى تطوير المستشفيات الجامعية ، حتى تكون مجهزة بشكل جيد لاستقبال ومساعدة المرضى.

وفى هذا التقرير ننشر لكم آخر ما تم إنجازه من تطورات فى المستشفيات الجامعية لجامعة القاهرة .

قامت جامعة القاهرة برفع قدرة مستشفى الباطنة بالجامعة بعدد ١٨ سرير رعاية إضافية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي رعاية مستشفى الباطنة 44 سريرًا.

كما نجحت جامعة القاهرة ،  في زيادة المنحة اليابانية 30%؛ مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني خلال 6 أشهر، للبدء في تشغيله واستقبال الأطفال المرضى، وذلك رغم ارتفاع موجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تمت تم معالجة مشاكل التربة وتدعيم العمارات المجاورة حرصًا على سلامة السكان وذلك طبقًا لمواصفات السلامة العالمية،  ومشروع العيادات الخارجية بأبو الريش الياباني، يهدف إلى إنشاء مبنى وحدة عيادات خارجية جديد لخدمات الطب الباطني وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية، ومن المتوقع أن يتم حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية بإنجاز هذا المشروع.

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كما تم الإعلان اليوم ، أن المشروع يقام على قطعة أرض بمساحة 567 متر مربع، ويضم 7 أدوار بإجمالي مساحة 3115 متر مربع، ويضم المبنى وحدة عيادات خارجية جديدة لخدمات الطب الباطني وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية، وقسم الأشعة التخصصية وعيادات الأطفال التخصصية:
الصدر والحساسية – الأمراض الكولاجينية – الأمراض المتوطنة – القلب – قسطرة القلب – الأمراض الوارثية أمراض الكبد -  الأعصاب – الحمى الروماتيزمية – ضعف عضلة القلب – الأعصاب وورم المخ – وحدة العلاج الطبيعي ورسم العضلات والمخ، مشيرًا إلى أن المشروع سيحل بشكل كامل مشكلة ازدحام الأطفال المرضى المترددين على العيادات الخارجية.

ومن المقرر أن يتم انتهاء المشروع  خلال 6 أشهر ، والبدء في تشغيله واستقبال الأطفال المرضى، بعد أن تمت معالجة مشاكل التربة وتدعيم العمارات المجاورة وزيادة عمرها الافتراضي حرصًا على سلامة السكان وذلك طبقًا لمواصفات السلامة العالمية.

جامعة القاهرة العيادات الخارجية فيروس كورونا المستشفيات الجامعية المستشفى المستشفيات مستشفى أبو الريش

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