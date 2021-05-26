إدارة البعثات تعلن عن منح مقدمة من جامعة Ewha

للعام الدراسى 2021/2022

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة مصر في سول بأن كلية الدراسات الدولية GSIS بجامعة Ewha أعلنت عن منحة لسيدات مؤهلات لبرامج الدراسات العليا .



وأوضحت الإدارة أن تقدم كلية Ewha GSIS برامج الماجستير والدكتوراه ويتضمن قسم الدراسات الدولية أربعة تخصصات وتدرس جميعًا باللغة الإنجليزية وهى:

- التجارة الدولية

- العلاقات الدولية

- International Business

- Development Cooperation



وأشارت إلى أنه من جانب آخر يتضمن قسم الدراسات الكورية تخصصين هما الثقافة الكورية وتعليم اللغة الكورية كلغة أجنبية ، بينما لإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

http://isa.ewha.ac.kr/oisa/1442/subview.do

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.