للعام الدراسى 2021/2022
إدارة البعثات تعلن عن منح مقدمة من جامعة Ewha
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة مصر في سول بأن كلية الدراسات الدولية GSIS بجامعة Ewha أعلنت عن منحة لسيدات مؤهلات لبرامج الدراسات العليا .
وأوضحت الإدارة أن تقدم كلية Ewha GSIS برامج الماجستير والدكتوراه ويتضمن قسم الدراسات الدولية أربعة تخصصات وتدرس جميعًا باللغة الإنجليزية وهى:
- التجارة الدولية
- العلاقات الدولية
- International Business
- Development Cooperation
وأشارت إلى أنه من جانب آخر يتضمن قسم الدراسات الكورية تخصصين هما الثقافة الكورية وتعليم اللغة الكورية كلغة أجنبية ، بينما لإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:
http://isa.ewha.ac.kr/oisa/1442/subview.do
وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.