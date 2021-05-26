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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعام الدراسى 2021/2022

إدارة البعثات تعلن عن منح مقدمة من جامعة Ewha

التعليم العالى
التعليم العالى

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة مصر في سول  بأن كلية الدراسات الدولية GSIS بجامعة Ewha أعلنت عن منحة لسيدات مؤهلات لبرامج الدراسات العليا .


وأوضحت الإدارة أن تقدم كلية Ewha GSIS برامج الماجستير والدكتوراه ويتضمن قسم الدراسات الدولية أربعة تخصصات وتدرس جميعًا باللغة الإنجليزية وهى:

- التجارة الدولية

- العلاقات الدولية

- International Business

- Development Cooperation

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وأشارت إلى أنه من جانب آخر يتضمن قسم الدراسات الكورية تخصصين هما الثقافة الكورية وتعليم اللغة الكورية كلغة أجنبية ، بينما لإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم  يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:
http://isa.ewha.ac.kr/oisa/1442/subview.do

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وزارة التعليم العالى البحث العلمي الماجستير والدكتوراه التعليم العالي وزارة التعليم وزير التعليم الماجستير التعليم العالي والبحث العلمي

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