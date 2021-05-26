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رئيس التحرير
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رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات.. نيفين جامع: نعمل على إنشاء 100 هنجر بمدينة الجلود بالروبيكي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي:

الحكومة حريصة على تهيئة المناخ لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة تقدم الاقتصاد المصري

الدولة لديها توجه لتوطين الصناعات من خلال الدفع نحو التوسع في إقامة المناطق الصناعية

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عرضت خلاله الوزيرة موقف توصيل المرافق للأراضي الصناعية، خاصة بالمناطق ذات الأولوية، في إطار خطة الدولة لدعم قطاع الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المضي قدماً في دعم قطاع الصناعة، وتهيئة المناخ اللازم للنهوض به، باعتباره قاطرة تقدم الاقتصاد المصري الذي يوفر العديد من فرص العمل ودعم الصادرات، لافتاً إلى أن الدولة لديها توجه بدأ تنفيذه بالفعل لتوطين الصناعات من خلال الدفع نحو التوسع في إقامة المناطق الصناعية وتوفير عناصر الجذب الاستثماري بها، بما يحقق أهداف المستثمر والدولة.

وعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي، حيث أوضحت أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 تضمنت إنشاء 17 "هنجر" بالمرحلة الثانية لمدينة الجلود لوحدات المدابغ، نسبة تنفيذها تصل إلى 62%، ضمن 100 "هنجر" من المستهدف تنفيذها في المدينة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع الحيوي لاستكمال تنفيذ مدينة الجلود بالروبيكي ودفع العمل بها، سيتضمن إلى جانب الهناجر، تنفيذ مبنى المعارض بمساحة ضخمة لتسويق منتجات المدينة من مختلف منتجات الجلود، ومنطقة إدارية تضم 68 ورشة، و 64 محلاً تجارياً، ومركزأً للتدريب، ومخازن، ومركزاً تكنولوجياً، فضلاً عن إنشاء شبكات البنية التحتية وتتضمن محطة رفع صرف صحي، وشبكة صرف صحي، وخزان مياه سعة 4 آلاف م3، وشبكة ري، وغرف كهرباء، وشبكة كهرباء، وشبكة طرق.

من جانبه عرض المهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، موقف ترفيق عدد من المناطق والمجمعات الصناعية بمحافظات المنيا، وبني سويف، والدقهلية، وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ، والفيوم، والشرقية، والقليوبية، والإسماعيلية، وبورسعيد.

لافتاً إلى أن أعمال الترفيق تتضمن استكمال تنفيذ معدلات متسارعة لمحطات معالجة الصرف الصحي، وخزانات للمياه، وشبكات الصرف، والمياه، والكهرباء، وخطوط الطرد، وأعمال التغذية الرئيسية لأعمال الكهرباء وإنارة الطرق، كما أشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال ترفيق المجمعات الصناعية: مرغم2، البغدادي، بياض العرب، عرب العوامر، الفيوم الجديدة.

كما عرض رئيس هيئة التنمية الصناعية الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بمحافظات الجمهورية المختلفة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات أعمال شبكات البنية التحتية بالمناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، من أعمال شبكات المياه، والحريق، والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، وشبكات ومحطات الغاز الطبيعي.

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