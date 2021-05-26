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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التفكير الإبداعي دورة تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان ..اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر مايو 2021 التى تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

 

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم والمنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.  


ومن هذه الدورات التدريبية، يتابع المركز دورة تدريبية حول حول التفكير الإبداعي  بنظام الأون لاين عبر برنامج زووم الساعة العاشرة صباحًا حتى 2 ظهرًا.


وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

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جدير بالذكر أن كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان قد  شاركت في مجموعة من الاجتماعات التحضيرية التي نظمها جهاز مشروعات العاصمة الإدارية ضمن العديد من الكليات الفنية والهندسية على مستوى الجامعات المصرية . 

وقد شملت عملية التجميل تنفيذ جداريات وتطوير ميادين وتطوير محطات انتظار المواصلات العامة وأماكن الانتظار والتنسيق البيئي للعديد من الأماكن المقترحة .


وقام طلاب الفرقة الرابعة بقسم تصميم الاثاث والانشاءات المعدنية بتنفيذ مجموعة متنوعة من المجسمات الميدانية للساحات والمتنزهات والميادين العامة في العاصمة الإدارية وكذلك مجموعة من الجداريات المعدنية، وذلك تحت إشراف الدكتور وائل جليل الأستاذ بقسم تصميم الاثاث والانشاءات المعدنية وبمتابعة من الدكتور مدحت زيدان رئيس القسم العلمي.

وزير التعليم أعضاء هيئة التدريس دورة تدريبية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الدكتور ماجد نجم جامعة حلوان

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