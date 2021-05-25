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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم السعيد: يجب سحب المرتزقة الأتراك من الأراضي الليبية

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، إن نهر النيل ليس موضوع خاص بالسيادة الإثيوبية، ويجب الوصول لاتفاق وآلية حول ملء وتشغيل سد النهضة؛ مشيرا إلي  سد النهضة هو ملف الولايات المتحدة الأمريكية وليس ملف بايدن أو ترامب. 

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن التصريحات التي تصدر عن إثيوبيا لا تليق بدولة،  مشيرا إلى أنه لا يوجد خلاف لمصر مع الشعب الإثيوبي بل إن الشعب الإثيوبي يعاني من مشاكل مع نفسه والعالم.

 وأكد أنه لا بد من الضغط على أديس أبابا والاستمرار في الضغط إلى جانب استخدام الأدوات الدولية التي من شأنها أن تسهم في حل الأزمة.

ولفت  سعيد، ، ان تركيا أرسلت عدد من المرتزقة الي الاراضي الليبية وعليها آخرهم في اقرب وقت؛ موضحا ان مصر قادرة على حل مشكلات الشرق الأوسط مما جعل الأمريكي جو بادين يتواصل مع الرئيس السيسي مرتين في أسبوع واحد. 

عبدالمنعم سعيد أحمد موسى أديس أبابا تركيا الأراضي الليبية

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